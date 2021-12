Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat versprochen, die wirtschaftlichen Probleme seines Landes anzugehen und dafür auf eine Aufhebung der westlichen Sanktionen hinzuarbeiten. "Die Aufhebung der Sanktionen wird mit Nachdruck verfolgt", sagte Raisi in einem Fernsehinterview am Sonntag anlässlich seiner ersten 100 Tage an der Macht. Sein Land verhandelt seit vergangener Woche in Wien wieder über eine Wiederbelebung des Internationalen Atomabkommens.

RÜSTUNGSINDUSTRIE

Die weltweit führenden Rüstungsfirmen haben im vergangenen Jahr ihre Umsätze gesteigert. Die 100 größten Hersteller setzten insgesamt 531 Milliarden Dollar um - ein Plus von 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Friedensforschungsinstituts Sipri bekanntgab. Mit Abstand führend sind US-Unternehmen, dahinter folgen Rüstungsfirmen aus China. Die Umsätze der vier deutschen Hersteller in der Liste erhöhten sich laut Sipri auf 8,9 Milliarden Dollar, ihr Anteil am Gesamtumsatz der 100 größten Rüstungsunternehmen lag bei 1,7 Prozent. Der größte deutsche Waffenhersteller Rheinmetall verzeichnete einen Anstieg von 5,2 Prozent, der Schiffbauer Thyssenkrupp meldete einen Rückgang von 3,7 Prozent.

MERCK & CO

hat mit der kanadischen Regierung eine Liefervereinbarung über 1 Million Dosen für das antivirale Covid-19-Medikament Molnupiravir abgeschlossen.

ALIBABA

stellt ihr E-Commerce-Team neu auf und bestellt angesichts des zunehmenden Wettbewerbs in China, eines langsameren Wachstums und des sinkenden Aktienkurses einen neuen Finanzchef. Die verschiedenen E-Commerce-Sparten werden ab dem kommenden Jahr zu einer einzigen zusammengefasst, wie der Internetkonzern mitteilte, der zudem ein neues internationales Team für den digitalen Handel bilden wird. Alibaba kündigte den Rücktritt Maggie Wu als Finanzvorständin an, deren Nachfolge am 1. April ihr bisheriger Stellvertreter Toby Xu antreten werde.

