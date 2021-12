Ein Erdbeben der Stufe 7,3 hat am Dienstag den Osten Indonesiens erschüttert. Die US-Behörde Geological Survey verortete das Zentrum des Bebens rund 100 Kilometer nördlich der Stadt Maumere in rund 18,5 Kilometern Meerestiefe. Das Pazifische Tsunami-Warnzentrum erklärte, dass "gefährliche Wellen für die Küsten im Umkreis von 1.000 Kilometern um das Epizentrum möglich sind" und ging zunächst von einem geringen Risiko für schlimme Schäden durch das Beben selbst aus.

USA / CHINA

US-Außenminister Antony Blinken hat China für sein Auftreten im Indopazifik-Raum scharf kritisiert. Bei einem Besuch in Indonesien zählte Blinken kritische Verhaltensweisen der Regierung in Peking auf und sagte, in der Region gebe es große Besorgnis wegen dieser "aggressiven Handlungen".

BOEING

und die Nasa planen nach dem Rückschlag im Sommer einen neuen unbemannten Teststart der Starliner-Raumkapsel für Mai 2022.

BOEING

ist nach einem Magazin-Bericht schweren Vorwürfen über Mängel in der eigenen Sicherheitskultur unter anderem bei der Produktion des Langstreckenflugzeugs 787 ausgesetzt. Diese erhebe unter anderem ein Ingenieur des US-Herstellers in einer Beschwerde an die Luftfahrtbehörde FAA, berichtet der Spiegel.

SILVER LAKE

Der Technologieinvestor steigt bei Software AG ein und wird dort auch im Aufsichtsrat vertreten sein. Silver Lake investiert 344,3 Millionen Euro durch die Zeichnung von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von rund 10 Prozent des derzeit ausgegebenen Grundkapitals.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2021 01:55 ET (06:55 GMT)