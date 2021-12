- Die USA haben nach Zahlen der Johns Hopkins University die Marke von 800.000 Corona-Toten überschritten.

CHINA -IMMOBILIENMARKT

Die Schwäche im chinesischen Immobiliensektor hat sich wegen der strengen Maßnahmen Pekings auch im November in allen Bereichen fortgesetzt. Die Immobilieninvestitionen ermäßigten sich um 4,3 Prozent, nach einem Minus von 5,4 Prozent im Oktober, wie das Wall Street Journal errechnete. Chinas Neubaubeginne, gemessen an der Geschossfläche, gingen in den ersten elf Monaten des Jahres weiter zurück, sie lagen 9,1 Prozent unter dem Vorjahreswert und sanken damit noch stärker als in den ersten zehn Monaten (-7,7%). Die Eigenheimpreise sanken im November den dritten Monat in Folge gesunken und verzeichneten den stärksten Rückgang seit mehr als sechs Jahren.

CHINA -KONJUNKTUR

Die chinesische Industrieproduktion hat im November mit 3,8 Prozent zum Vorjahr stärker zugelegt als mit 3,7 Prozent erwartet, nachdem sie im Oktober um 3,5 Prozent gewachsen war. Der Einzelhandelsumsatz kletterte um 3,9 Prozent nach 4,9 Prozent im Vormonat. Hier hatten Ökonomen mit einem stärkeren Plus von 4,5 Prozent gerechnet. Die Anlageinvestitionen stiegen im Zeitraum von Januar bis November um 5,2 Prozent, eine Verlangsamung im Vergleich zum Zehnmonatswert von 6,1 Prozent. Ökonomen hatten genau mit diesem Wachstum gerechnet.

USA- HAUSHALT

Der US-Senat hat für eine Anhebung der Schuldenobergrenze gestimmt, um eine drohende Zahlungsunfähigkeit des Landes zu verhindern.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,8 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 0,4 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,0 Millionen und bei Benzin ein Plus von 1,2 Millionen Barrel.

TESLA

Das größte Pariser Taxi-Unternehmen will nach einem tödlichen Unfall vorerst keine Tesla-Autos des Typs Model 3 mehr einsetzen. Andere Modelle des Elektroautoherstellers sollen allerdings weiterhin in der Flotte fahren.

