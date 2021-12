- Die Gesundheitsminister der G7-Staaten sehen in der Omikron-Variante des Coronavirus die "größte aktuelle Bedrohung für die weltweite öffentliche Gesundheit".

- Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat empfohlen, die Corona-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna dem Vakzin von Johnson & Johnson vorzuziehen. Im Vergleich zu den mRNA-Impfstoffe von Moderna und Biontech sei der Impfstoff von Johnson & Johnson weniger wirksam und berge höhere Gesundheitsrisiken.

- Die Covid-Impfung von Moderna birgt einer breit angelegten Studie zufolge ein geringes Risiko für meist nicht schwerwiegende Herzprobleme.

BRASILIEN - ABHOLZUNG

Mehrere europäische Supermarktketten, darunter Carrefour, Delhaize, Auchan, Lidl, Albert Heijn, Sainsbury's und Princes nehmen brasilianische Rindfleischprodukte aus dem Sortiment, die mit der Abholzung des Amazonas-Regenwaldes in Verbindung gebracht werden.

GROßBRITANNIEN / AUSTRALIEN

Großbritannien und Australien haben ein Freihandelsabkommen unterzeichnet. Es handelt sich um das erste qualitativ neue Freihandelsabkommen, das Großbritannien seit dem Austritt aus der EU abschließen konnte. Es soll ein jährliches zusätzliches Handelsvolumen von über zehn Milliarden Pfund ermöglichen.

JAPAN - GELDPOLITIK

Die japanische Notenbank lässt einen Teil ihrer pandemiebedingten Stimulierungsmaßnahmen auslaufen und fährt ihre Anleihekäufe zurück. Ihre ultralockere Geldpolitik behält sie unterdessen bei. Ab April will die Bank ihre Bestände von Unternehmensanleihen und Commercial Papers auf 5 Billionen Yen - umgerechnet 38,8 Milliarden Euro - senken. Derzeit liegt das Limit bei 20 Billionen Yen. Damit sinkt es auf das Niveau zu Beginn der Pandemie 2020. "Die finanziellen Konditionen in Japan haben sich insgesamt verbessert", hieß es in einer Stellungnahme der Notenbank.

MEXIKO - GELDPOLITIK

Die mexikanische Zentralbank hat den Leitzins um 50 Basispunkte auf 5,50 Prozentangehoben. Bei den vier vorigen Sitzungen war der Zins jeweils um 25 Basispunkte angehoben worden.

FEDEX

hat in seinem zweiten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und traut sich daher im laufenden Geschäftsjahr mehr zu. Überdies hat der Board des Unternehmens ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 5 Milliarden Dollar genehmigt, wovon 1,5 Milliarden Dollar "beschleunigt" zurückgekauft werden sollen. Fedex verdiente netto 1,04 (Vorjahr: 1,23) Milliarden Dollar. Der Umsatz stieg auf 23,5 (20,56) Milliarden. Für das laufende Geschäftsjahr stellt Fedex nach dem überraschend starken Quartal nun ein um verschiedene Sondereinflüsse bereinigtes Ergebnis je Aktie von 20,50 bis 21,50 Dollar in Aussicht. Bislang hatte die Unternehmensprognose bei 19,75 bis 21,00 Dollar gelegen. Analysten rechneten mit 19,75 Dollar.

GENERAL MOTORS

Dan Ammann, Chef der autonomen Fahrzeugsparte Cruise von General Motors, verlässt das Unternehmen. Vorübergehend soll der Präsident und Gründer von Cruise, Kyle Vogt, die Leitung übernehmen. Der gebürtige Neuseeländer Ammann war mehrere Jahre President von GM, bevor er Anfang 2019 die Leitung von Cruise übernahm. Während seiner Zeit als GM-President und der Nummer zwei nach CEO Mary Barra war Ammann federführend für die Ausarbeitung der Strategie zur Verkleinerung der globalen Präsenz von GM, einschließlich des Verkaufs des Europageschäfts, verantwortlich.

