hat Zahlungstermine auf verschiedene vorrangige Anleihen versäumt und befindet sich in Gesprächen mit Anleihegläubigern über eine Umschuldung. Wie das chinesische Bauunternehmen mitteilte, hat es keine Zahlungen auf eine vorrangige Anleihe in Höhe von 400 Millionen Dollar mit einem Kupon von 6,5 Prozent, die am 7. Dezember fällig wurde, geleistet. Darüber hinaus wurden Zinsen in Höhe von 105 Millionen Dollar für drei weitere Anleihen nicht gezahlt. Das in Shenzhen ansässige Unternehmen Kaisa ist nach Evergrande einer der größten Offshore-Kreditnehmer im chinesischen Immobiliensektor.

