Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,7 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 3,7 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,6 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,1 Millionen Barrel.

BLACKBERRY

hat im dritten Geschäftsquartal weniger umgesetzt als im Vorjahr, aber der Umsatzrückgang war nicht so stark wie im Markt befürchtet. Im Vorjahr hatte der kanadische Hersteller von Sicherheitssoftware, der nichts mehr mit den Blackberry-Smartphones zu tun hat, in mehreren Geschäftsbereichen von der Pandemie und dem Trend zum Homeoffice profitiert. Blackberry verdiente netto 74 Millionen Dollar, verglichen mit einem Verlust von 130 Millionen Vorjahr. In dem Ergebnis ist aber positive Wertberichtigung von 110 Millionen Dollar enthalten. Auf bereinigter Basis schlug Blackberry die Ewartungen aber, ebenso beim Umsatz.

CHANTECAILLE/BEIERSDORF

Beiersdorf hat eine Kaufvereinbarung mit Chantecaille Beaute über den Kauf des Chantecaille Prestige-Hautpflegegeschäfts unterzeichnet. Der Unternehmenswert liegt zwischen 590 und 690 Millionen Dollar.

December 22, 2021 01:43 ET (06:43 GMT)