US-Präsident Joe Biden hat ein Gesetz unterzeichnet, das den Import von zahlreichen Produkten aus der Region Xinjiang in China verbietet. Das Gesetz sieht ein Verbot von Produkten vor, die ganz oder teilweise in dieser chinesischen Provinz hergestellt wurden - es sei denn, die Unternehmen können nachweisen, dass die Produkte nicht mit Zwangsarbeit hergestellt wurden, was als schwierig gilt. Hintergrund des Gesetzes ist der Streit Washingtons mit Peking über Menschenrechtsverletzungen gegen die Minderheit der Uiguren im Westen Chinas.

HAUSHALT JAPAN

Die japanische Regierung hat einen neuen Rekordhaushalt beschlossen, der insbesondere weiter steigende Militärausgaben vorsieht. Das Kabinett billigte den Haushaltsentwurf des neuen Ministerpräsidenten Fumio Kishida, der für das bis März 2023 dauernde neue Haushaltsjahr Ausgaben von 107,6 Billionen Yen (fast 830 Milliarden Euro) vorsieht, davon allein 5,4 Billionen Yen für die Verteidigung. Der Staatshaushalt und die Militärausgaben Japans sind seit einem Jahrzehnt praktisch in jedem Jahr gestiegen. Grund sind vor allem die steigenden Kosten für die alternde Bevölkerung und die Aufrüstung des japanischen Militärs angesichts der wachsenden Bedrohung durch China und Nordkorea. Hinzu kommen nun milliardenschwere Konjunkturpakete.

KONJUNKTUR JAPAN

Einzelhandelsumsatz Supermärkte Nov +1,4% gg Vj

Einzelhandelsumsatz Nov +1,9% gg Vorjahr

INFLATION JAPAN

Kernverbraucherpreise Nov +0,5% (PROG: +0,4%) gg Vj

Verbraucherpreise Nov +0,3% gg Vm

Verbraucherpreise Nov +0,6% gg Vj

GOOGLE/ALPHABET

Im Streit um das Löschen "illegaler" Inhalte im Internet hat ein russisches Gericht den US-Online-Riesen Google zu einer Rekordstrafe von 7,2 Milliarden Rubel (87 Millionen Euro) verurteilt. Google sei wegen eines "Rückfalles" für schuldig befunden, weil es in Russland als illegal eingestufte Inhalte nicht von seinen Plattformen entfernt habe. Moskau stuft auch Beiträge, die Minderjährige dazu aufrufen, an Protesten der Opposition teilzunehmen, als illegal ein.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 27, 2021 01:50 ET (06:50 GMT)