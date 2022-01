Ein heftiger Schneesturm hat Regionen an der US-Ostküste getroffen und dort das öffentliche Leben teilweise lahmgelegt. Besonders schwer von dem Sturm heimgesucht wurden am Montag die Hauptstadt Washington und die angrenzenden Bundesstaaten Virginia und Maryland. Das bereits herrschende Reisechaos in den USA zum Ende der Feiertage wurde durch den starken Schneefall noch verstärkt. Erneut fielen tausende Flüge aus.

APPLE

Der Börsenwert von Apple hat am Montag pünktlich zum Jahresauftakt 2022 erstmals die Marke von 3 Billionen Dollar erreicht. Apple ist damit zugleich das erste US-Unternehmen, das jemals in diese Dimension vorgestoßen ist.

AT&T/VERIZON

haben sich nun doch bereit erklärt, die Einführung eines neuen 5G-Dienstes um weitere zwei Wochen zu verschieben. Der Grund dafür sind die weiter bestehenden Bedenken der US-Luftfahrtbehörde FAA, dass die Technologie wichtige Sicherheitssysteme im Cockpit von Flugzeugen stören könnte.

THERANOS

Die Gründerin der US-Bluttest-Firma, Elizabeth Holmes, ist von einer Jury des Betrugs schuldig befunden worden. Sie habe Investoren mit vorsätzlichen Falschbehauptungen über die Theranos-Technologie dazu verlockt, Gelder in ihr Unternehmen zu stecken, urteilten die Geschworenen in ihrer im kalifornischen San José verkündeten Entscheidung. Das Strafmaß gegen Holmes wird von dem Bundesgericht zu einem späteren Termin bekanntgegeben.

