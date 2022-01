KASACHSTAN/RUSSLAND

Ein von Moskau geführtes Militärbündnis hat die Entsendung von "Friedenstruppen" in das von Unruhen erschütterte Kasachstan angekündigt. Die Truppen-Entsendung "auf begrenzte Zeit" sei beschlossen worden, um die Lage in Kasachstan zu "stabilisieren und normalisieren", erklärte der derzeitige Vorsitzende der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS), Armeniens Ministerpräsident Nikol Paschinjan. Zuvor hatte Kasachstans Staatschef Kassym-Schomart Tokajew Hilfe bei dem Bündnis angefordert.

RAKETENTEST NORDKOREA

Nordkorea hat nach eigenen Angaben erfolgreich eine Hyperschall-Rakete getestet. Die Rakete habe einen Sprengkopf transportiert, der "präzise ein Ziel in 700 Kilometern Entfernung getroffen habe", meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Der Test fand demnach am Vortag statt.

KONJUNKTUR CHINA

Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich im Dezember auf 53,1 (November: 52,1) Punkte. Sowohl die Geschäftstätigkeit als auch das gesamte Neugeschäft nahmen im Dezember den vierten Monat in Folge zu, so Caixin.

WARNERMEDIA/VIACOMCBS

Die AT&T-Tochter Warnermedia and die ViacomCBS Inc sondieren nach Angaben von informierten Personen einen möglichen Verkauf einer wesentlichen Beteiligung an CW Network oder auch des gesamten Senders, der ihnen gemeinsam gehört.

