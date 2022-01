hat Verweise auf die chinesische Region Xinjiang aus einem offenen Brief entfernt, den er im vergangenen Monat an seine Zulieferer geschickt hatte. Das Schreibens hatte in China einen Aufruhr in den sozialen Medien ausgelöst. Intel hatte sich deshalb schon bei der chinesischen Öffentlichkeit entschuldigt. Mitte Dezember veröffentlichte Intel auf seiner Website einen Brief an seine weltweiten Zulieferer, in dem es seine Geschäftspartner aufforderte, keine Waren aus der nordwestchinesischen Region zu beziehen, in der die chinesische Regierung eine Kampagne der Zwangsassimilation gegen ethnische muslimische Minderheiten führt.

INTEL / MICRON

Intel hat als Nachfolger für den im Mai in den Ruhestand gehenden Finanzchef den Ressortchef von Micron Technology, David Zinsner, angeworben. ergreifen, so

TURO

Der Carsharing-Marktplatz hat seinen Börsengang beantragt. Auch einige der Autobesitzer und -vermieter auf der Plattform sollen die Möglichkeit haben, sich an dem Angebot zu beteiligen. An Turo hatte sich auch Daimler 2017 beteiligt. Turo, dessen Marktplatz es privaten Autobesitzern ermöglicht, ihre Autos zu vermieten, plant die Zuteilung von bis zu 5 Prozent der Aktien auch an Kunden, die bestimmte Bedingungen erfüllen.

===

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 11, 2022 01:58 ET (06:58 GMT)