hat nach eigenen Angaben zum zweiten Mal innerhalb einer Woche erfolgreich eine Hyperschall-Rakete getestet. Pjöngjang unterliegt wegen seines Atom- und Raketenprogramms bereits zahlreichen internationalen Sanktionen.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,1 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich dagegen erneut stark um 10,9 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,1 Millionen und bei Benzin ein Plus von 2,3 Millionen Barrel.

AMAZON

Die US-Arbeitsrechtsbehörde hat eine erneute Abstimmung über die Bildung einer ersten Gewerkschaftsvertretung beim Online-Versandhändler Amazon in den USA für Februar und März angesetzt. Die Behörde hatte das Ergebnis einer ersten derartigen Abstimmung im vergangenen Jahr wegen Regelverstößen für ungültig erklärt. Eine breite Mehrheit der Beschäftigten hatte beim damaligen Votum in Bessemer im Bundesstaat Alabama im April gegen die Bildung einer Arbeitnehmervertretung gestimmt.

META PLATFORMS

Ein US-Bundesrichter hat entschieden, dass eine überarbeitete Kartellklage gegen Facebook weiterverfolgt werden kann. Facebook wird vorgeworfen, eine Monopolstellung im Bereich der sozialen Medien zu missbrauchen. Nun wurde der Antrag des Unternehmens auf Abweisung der geänderten Klage der Regierung zurückgewiesen.

