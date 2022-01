Die US-Wirtschaft hat in den letzten Wochen des vergangenen Jahres laut dem Beige Book der US-Notenbank moderat zugelegt. Das Wachstum wurde in vielen Distrikten jedoch weiterhin durch Störungen der Lieferketten und Engpässen am Arbeitsmarkt begrenzt. Auch die rapide Verbreitung der Omikron-Variante dämpfte das Wachstum. Der Optimismus sei zwar generell weiterhin, die Wachstumserwartungen vieler Distrikte für die kommenden Monate hätten sich jedoch in den vergangenen Wochen eingetrübt, so der Konjunkturbericht.

USA/CHINA

Die USA haben eine detaillierte Begründung vorgelegt, warum Chinas Ansprüche auf weite Teile des Südchinesischen Meers "unrechtmäßig" sein sollen. In dem Forschungspapier erklärte das Büro für Ozeane und internationale Umwelt- und Wissenschaftsangelegenheiten des US-Außenministeriums, China habe weder völkerrechtliche, noch geografische oder historische Grundlagen für seine Ansprüche.

PC-AUSLIEFERUNGEN

Belastet von Lieferengpässen wurden die PC-Lieferungen im vierten Quartal ausgebremst. Nach Angaben von International Data und Canalys stiegen die Auslieferungen im vierten Quartal um etwa 1 Prozent, während Gartner 5 Prozent geringere Auslieferungen meldete. Nach sechs Wachstumsquartalen in Folge ist dies der erste Rückgang im Jahresvergleich. Ein Großteil der Unterschiede zwischen den Angaben der Datenlieferanten ist darauf zurückzuführen, wie PCs definiert werden.

KKR

Die Adler Group verkauft 14.400 Wohn- und Gewerbeeinheiten an die Investmentgesellschaft KKR. Der vereinbarte Kaufpreis entspricht einer Bewertung des Portfolios mit 1,05 Milliarden Euro und damit einer Prämie auf den zum 30. September 2021 ausgewiesenen Buchwert.

TPG

Der US-Finanzinvestor hat den Ausgabepreis seiner Aktien auf je 29,50 US-Dollar festgelegt. Damit liegt der Ausgabepreis in der Mitte der angestrebten Preisspanne von 28 bis 31 Dollar. Insgesamt 33,9 Millionen Aktien sind im Angebot. Die Aktie gibt am heutigen Donnerstag ihr Debüt an der Nasdaq.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2022 01:59 ET (06:59 GMT)