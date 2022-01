Chinas Exporte sind im Dezember stärker gestiegen als erwartet. Sie klettertenum 20,9 Prozent. Ökonomen hatten mit 19 Prozent gerechnet. Im November hatten die Exporte um 22 Prozent zugelegt. Bei den Importen zeigte sich im Dezember ein Plus von 19,5 Prozent, nach 31,7 Prozent im November. Volkswirte hatten hier mit 24,2 Prozent gerechnet.

Der Oberste Gerichtshof hat von der Biden-Regierung verhängte Corona-Impfvorgaben für große Unternehmen blockiert. Die Behörden hätten ihre Kompetenzen mit der Impf- oder Testpflicht für Unternehmen mit mehr als hundert Beschäftigten überschritten, so die Begründung. Eine Impfpflicht für die Mitarbeiter von zehntausenden Pflegeheimen und Krankenhäusern wurde von den Richtern des konservativ dominierten Verfassungsgerichts dagegen aufrechterhalten.

Der Senat hat einen Gesetzentwurf zur Sanktionierung der Nord Stream 2 AG abgelehnt. Der vom republikanischen Senator Ted Cruz eingebrachte Entwurf richtete sich gegen die Gesellschaft hinter der Ostseepipeline, die russisches Erdgas nach Deutschland liefern soll. Die Regierung Biden lehnte das Vorhaben mit dem Argument ab, die USA hätten dann kein Druckmittel mehr, um Russland abzuschrecken. Überdies, so befürchtet das Weiße Haus, würde dies die Beziehungen zu Deutschland und anderen europäischen Verbündeten schädigen.

Die USA sind nach Angaben des Nationalen Sicherheitsberaters Jake Sullivan auf alle Szenarien im Ukraine-Konflikt eingestellt. "Wir sind bereit, am Verhandlungstisch Fortschritte zu machen (...) und wir sind bereit, die notwendigen und angemessenen Schritte zu unternehmen, um unsere Verbündeten zu verteidigen, unsere Partner zu unterstützen und robust auf jegliche Aggression zu reagieren, die auftreten könnte", sagte er.

Der Augenpflegekonzern schiebt die Pläne für seinen Börsengang an. Fast anderthalb Jahre nachdem die Muttergesellschaft Bausch Health angekündigt hatte, die Sparte auszugliedern, reichte Bausch & Lomb die entsprechenden Unterlagen ein.

setzt die Strategie fort und verkauft seine Bankgeschäfte mit Verbrauchern in Indonesien, Malaysia, Thailand und Vietnam an die United Overseas Bank (UOB). Die in Singapur ansässige UOB wird dafür das Nettovermögen der zu erwerbenden Geschäftsbereiche zuzüglich einer Prämie von 690 Millionen Dollar zahlen. Laut UOB wurde das Nettovermögen im Juni 2021 mit etwa 3 Milliarden Dollar bewertet.

ist nach einem Medienbericht in Großbritannien auf mindestens 2,3 Milliarden Pfund Schadensersatz verklagt worden. Dem Facebook-Mutterkonzern werde vorgeworfen, die Daten von mehr als 44 Millionen Nutzern mißbräuchlich genutzt zu haben, so der Fernsehsender Sky News.

