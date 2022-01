Die Chefs der größten US-Fluggesellschaften haben vor dem Einsatz der 5G-Technologie in der Nähe von Flughäfen gewarnt. In einem Brief vom Montag forderten die Branchen-Chefs ein "sofortiges Eingreifen" der Behörden, um "eine erhebliche betriebliche Störung für Passagiere, Fluggesellschaften, Lieferketten und die Lieferung wichtiger medizinischer Versorgungsgüter zu verhindern". Die US-Luftfahrtbranche warnt schon seit längerem vor Gefahren für den Flugverkehr durch Interferenzen zwischen den technischen Systemen der Flugzeuge und 5G-Sendeanlagen.

Eine von der China Merchants Bank gestützte Zweckgesellschaft (Spac) will in Hongkong an die Börse. Die Aquila Acquisition Corp hat einen Börsengang beantragt. Die Erlöse will das Unternehmen dazu nutzen, sich mit einem oder mehreren Unternehmen bevorzugt aus den Sektoren grüne Energie, Life Sciences oder Technologie mit einem Fokus auf China zusammenzuschließen, wie aus einem Antrag an die Börse in Hongkong hervorgeht.

Ein Mangel an Arbeitskräften und Probleme in der Lieferkette haben Rio Tinto im vergangenen Jahr einen Rückgang der Eisenerzlieferungen aus den australischen Minen des Konzerns beschert. Die Auslieferungen sanken 2021 um 3 Prozent auf 321,6 Millionen Tonnen, wie das zweitgrößte Bergbauunternehmen der Welt mitteilte. Rio Tinto geht mit großer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Mengen in diesem Jahr steigen werden. Allein im vierten Quartal gingen die Eisenerzlieferungen um 5 Prozent auf 84,1 Millionen Tonnen zurück.

January 18, 2022 01:31 ET (06:31 GMT)