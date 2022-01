US-Präsident Joe Biden hat mit Äußerungen zu einem möglichen russischen Einmarsch in die Ukraine für Wirbel gesorgt. Biden sagte am Mittwochabend bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus, er erwarte zumindest einen begrenzten russischen Angriff auf die Ukraine. Biden deutete zudem an, dass es bei einem "kleineren Eindringen" Russlands in die Ukraine nur zu einer begrenzten Reaktion der Nato-Staaten kommen könnte. Eine weitgehende Invasion würde dagegen zu einer "Katastrophe für Russland" führen, sagte der US-Präsident

INNENPOLITIK USA I

US-Präsident Joe Biden hat ein Jahr nach seinem Amtsantritt seine bisherige Regierungsbilanz gegen Kritik verteidigt. "Es war ein Jahr der Herausforderungen, aber auch ein Jahr des gewaltigen Fortschritts", sagte Biden am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. So seien beim Wirtschaftswachstum und bei der Schaffung von Arbeitsplätzen "Rekorde" erzielt worden. Zugleich zeigte sich der in Umfragen abgesackte US-Demokrat optimistisch, zumindest Teile seiner derzeit blockierten Reformvorhaben noch durchbringen zu können.

INNENPOLITIK USA II

Die Wahlrechtsreform von US-Präsident Joe Biden ist erwartungsgemäß im Senat gescheitert. Am Mittwoch stimmten nicht genügend Senatoren für das Verfahren, das es den regierenden Demokraten erlaubt hätte, den Gesetzesentwurf ohne die Stimmen der Republikaner durch den Kongress zu bringen. Die Republikaner von Bidens Vorgänger Donald Trump nutzten ihre Sperrminorität, um die Wahlrechtsreform zu blockieren.

INNENPOLITIK USA III

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat im Streit um die Herausgabe von Dokumenten zur Kapitol-Erstürmung eine Niederlage vor dem Obersten Gerichtshof erlitten. Der Supreme Court in Washington lehnte am Mittwochabend (Ortszeit) einen Antrag des 75-Jährigen ab, eine Übergabe der Unterlagen an den parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Sturm auf den Kongress vor einem Jahr zu blockieren. Damit ist der Weg für eine Übergabe der Dokumente frei.

RAKETENTESTS NORDKOREA

Nordkoreas Führung hat eine Wiederaufnahme der ausgesetzten Tests von Atom- und Langstreckenraketen angedeutet. Auf einer Sitzung des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei wurde einem "betroffenen Sektor" die Anweisung erteilt, die "Frage der Wiederaufnahme aller vorübergehend ausgesetzten Aktivitäten unverzüglich zu prüfen", berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Damit bezog sie sich wahrscheinlich auf Pjöngjangs Atom- und Interkontinentalraketenprogramm.

HANDELSBILANZ JAPAN

Die Exporte stiegen im Dezember um 17,5 Prozent zum Vorjahr; Volkswirte hatten den Anstieg auf 15,3 Prozent geschätzt. Dabei legten die Exporte nach Europa um 9,7 Prozent zu, in die USA um 22,1 Prozent, nach China um 10,8 Prozent und nach Asien allgemein um 16,6 Prozent. Die Importe stiegen im Dezember auf Jahressicht um 41,1 Prozent. Das Handelsbilanzdefizit betrug 582,4 Milliarden Yen; Ökonomen hatten das Defizit bei 750 Milliarden Yen gesehen.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,4 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 3,5 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Donnerstag veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,8 Millionen und bei Benzin ein Plus von 2,1 Millionen Fass.

ALCOA

hat im vierten Quartal 2021 aufgrund von Restrukturierungskosten und einer einmaligen Steuerbelastung mehr Geld verloren als im gleichen Zeitraum des Jahres 2020. Der Aluminiumverhütter verbuchte einen Nettoverlust von 392 Millionen Dollar - verglichen mit einem Nettofehlbetrag von 4 Millionen Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres. Pro Aktie betrug der Verlust 2,11 (Vorjahr: 0,02) Dollar. Bereinigt verdiente Alcoa pro Aktie 2,50 (Vj. 0,26) Dollar. Der Umsatz stieg auf 3,34 (Vj. 2,39) Milliarden Dollar. Die Markterwartung für den Gewinn je Aktie für das Quartal hatte bei 2,35 Dollar und für den bereinigten Gewinn pro Aktie bei 1,93 Dollar gelegen.

UNITED AIRLINES

Die Omikron-Variante hat die kurzfristige Buchungsentwicklung von United Airlines gedämpft und für eine langsamere Erholung gesorgt. Im vierten Quartal erzielte United einen Umsatz von 8,2 Milliarden US-Dollar. Das war zwar ein Viertel weniger als im vierten Quartal 2019, aber der höchste Quartalsumsatz seit Beginn der Pandemie. Der Verlust betrug 646 Millionen Dollar. Der bereinigte Fehlbetrag je Aktie lag bei 1,60 Dollar und damit nicht so hoch wie von Analysten mit 2,09 Dollar erwartet. Im Gesamtjahr fuhr United einen Verlust von 1,96 Milliarden Dollar ein.

