Der US-Internetkonzern Google geht im Rechtsstreit um eine milliardenschwere EU-Kartellstrafe in Berufung. Das Unternehmen teilte am Donnerstag mit, dass es die 2,4 Milliarden Euro schwere Geldstrafe der EU-Kommission "nach reiflicher Überlegung" nun vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) anfechten will. Demnach gebe es "Bereiche, die einer rechtlichen Klärung bedürfen". Im November hatte das untergeordnete Gericht der Europäischen Union (EuG) die Strafe für Google bestätigt. Die Kommission hatte die Geldbuße gegen den Suchmaschinenbetreiber 2017 nach einer sieben Jahre dauernden Untersuchung und Beschwerden von Preisvergleichsportalen verhängt.

INTEL

Der Halbleiterhersteller will ein neues Chip-Gelände in den USA errichten, um zumindest mittelfristig damit auch Probleme in der Lieferkette zu verringern. Auf einem Gelände in New Albany im US-Bundesstaat Ohio sollen mindestens zwei Werke zur Produktion von Halbleitern entstehen, bestätigte Intel dem US-Magazin Time. Das Investitionsvolumen solle sich auf rund 20 Milliarden US-Dollar belaufen. Dem Bericht zufolge sollen mindestens 3.000 Menschen beschäftigt werden.

PELOTON

Der Aktienkurs des Heimtrainerherstellers Peloton ist am Donnerstag um 24 Prozent eingebrochen, nachdem der Fernsehsender CNBC von einem vorübergehenden Produktionsstopp für Pelotons Connected-Fitness-Produkte berichtet hatte. CEO John Foley schrieb daraufhin an die Mitarbeiter, das Unternehmen stelle die Größe seiner Belegschaft auf den Prüfstand und passe seine Produktion an eine saisonalere Nachfrage nach seinen Fitnessgeräten an. Die Informationen, die die Medien erhalten hätten, seien jedoch "unvollständig, aus dem Zusammenhang gerissen und spiegeln nicht die Strategie von Peloton wider". Das Unternehmen habe herausgefunden, wer die Informationen weitergegeben habe, und werde rechtliche Schritte einleiten.

