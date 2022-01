Die Ölpreise kamen im Zuge der Dollaraufwertung um knapp 1 Prozent zurück, nachdem sie zuvor neue Siebenjahreshochs erklommen hatten. Unterstützung habe erneut der Ukraine-Konflikt mit dem Hauptakteur Russland, einem wichtigen Erdölförderer, gebracht, hieß es. Nach Meinung von Beobachtern wird sich die Aufmerksamkeit der Akteure in den kommenden Tagen auf die nächste Opec+-Konferenz verlagern. Möglicherweise hinderten nämlich Kapazitätsprobleme die Ölförderländer der Gruppe daran, die Fördermenge wie geplant zu erhöhen. Das dürfte dem Ölpreis weiteren Auftrieb geben.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.796,88 1.798,08 -0,1% -1,20 -1,8%

Silber (Spot) 22,68 22,77 -0,4% -0,09 -2,7%

Platin (Spot) 1.028,01 1.026,81 +0,1% +1,20 +5,9%

Kupfer-Future 4,42 4,42 -0,0% -0,00 -0,9%

Der feste Dollar sowie die Aussicht auf deutliche Zinserhöhungen belasteten den Goldpreis, der erstmals seit knapp drei Wochen unter die Marke von 1.800 Dollar rutschte. Die Feinunze verbilligte sich um 1,5 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

JAPAN - INFLATION

Die japanischen Verbraucherpreise sind im Januar in der Kernrate zum Vorjahr um 0,2 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten 0,3 Prozent geschätzt.

NORDKOREA

hat bei seinen Raketentests in dieser Woche laut Staatsmedien zwei verschiedene Waffensysteme getestet. Demnach flogen bei dem Test am Dienstag Langstrecken-Marschflugkörper über das Meer. Beim Start am Donnerstag seien dann zwei "taktische Lenkraketen" auf einer "Zielinsel" eingeschlagen. Es handelte sich um den fünften und sechsten Test diesen Monat, so viele wie schon lange nicht mehr.

SÜDKOREA - KONJUNKTUR

Der Index der Frühindikatoren lag im Dezember bei 101,2, nach 101,4 im November.

USA/UKRAINE

Die USA haben im Ukraine-Konflikt mit Russland den UN-Sicherheitsrat angerufen. Washington habe das Gremium aufgefordert, sich am Montag wegen der "eindeutigen Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit" durch Russland in einer öffentlichen Sitzung mit der Krise zu befassen, teilte die US-Botschafterin mit.

ALPHABET

Google will bis zu 1 Milliarde Dollar in seine Partnerschaft mit der indischen Bharti Airtel investieren. Google plant, einen Anteil von 1,28 Prozent an dem Telekommunikationsunternehmen zu übernehmen und darüber hinaus bis zu 300 Millionen Dollar in mögliche kommerzielle Initiativen zur Angebotsverbesserung zu investieren.

HOME DEPOT

übergibt ab 1. März Ted Decker den Posten des CEO bei der US-Baumarktkette. Der Manager, der für das operative Geschäft zuständig ist, wird Nachfolger von Craig Menear. Decker kam 2000 zu Home Depot.

MONDELEZ

hält die höheren Preise für seine Snacks nicht für ausreichend, um die steigenden Kosten für Zutaten und Transport im jüngsten Quartal auszugleichen. Der Lebensmittelgigant wird daher die Preise wahrscheinlich erhöhen. Mondelez verdiente im vergangenen Quartal 1 Milliarde Dollar und schnitt damit knapp unter der Konsensschätzung ab. Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf 7,7 Milliarden ud übertraf die Schätzung knapp.

SAMSUNG BIOLOGICS/BIOGEN

Biogen hat dem Verkauf seines Anteils am Joint Venture Samsung Bioepis an den Partner Samsung Biologics zugestimmt. Die Transaktion könnte einen Wert von 2,3 Milliarden US-Dollar haben. Biogen wird 1 Milliarde Dollar in bar erhalten, darüber hinaus 1,25 Milliarden an aufgeschobenen Zahlungen.

SK HYNIX

hat im vierten Quartal dank der weltweiten Nachfrage nach Speicherchips einen deutlichen Gewinnsprung und einen Rekordjahresumsatz im Gesamtjahr verzeichnet. Der Nettogewinn belief sich auf 3,320 (Vj: 1,77) Billionen Won (umgerechnet 2,47 Milliarden Euro). Das Ergebnis übertraf die Konsensprognose knapp. Der Quartalsumsatz stieg um 55 Prozent auf 12,4 Billionen Won, während sich der Betriebsgewinn auf 4,22 Billionen Won mehr als vervierfachte. SK Hynix geht davon aus, dass sich die Probleme in der Versorgungskette ab der zweiten Jahreshälfte allmählich verbessern werden.

VISA

hat in seinem Erstquartal dank der Konjunkturerholung nach der Covid-19-Pandemie mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Das Nettoergebnis erreichte 3,96 (Vj: 3,13) Milliarden Dollar. Der Nettoumsatz kletterte auf 7,06 (5,69) Milliarden Dollar.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2022 02:16 ET (07:16 GMT)