Die USA werden die von Ex-Präsident Donald Trump wiedereingeführten Sanktionen gegen das zivile Atomprogramm des Iran aufheben. Das soll "technische Diskussionen" in der letzten Phase der Wiener Atomverhandlungen "erleichtern".

USA/RUSSLAND

Trotz neuer Truppenentsendungen nach Osteuropa inmitten des Ukraine-Konflikts haben die USA betont, keinen Krieg mit Russland anfangen zu wollen. Russland hat derweil nach Einschätzung von US-Geheimdiensten bereits 70 Prozent der für einen groß angelegten Einmarsch in die Ukraine benötigten Truppen an die Grenze verlegt. Invasion in das Nachbarland plant, ist demnach aber unklar. Der Kreml bestreitet jegliche Angriffspläne.

CHINA - KONJUNKTUR

Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor ist im Januar auf 51,4 (Dezember: 53,1) Punkte gesunken, den niedrigsten Stand seit fünf Monaten, weil die Corona-Infektionen wieder zunahmen und die strengen Restriktionen die Verbraucherausgaben beeinträchtigten.

INDONESIEN - KONJUNKTUR

Das indonesische BIP lag im vierten Quartal 2021 5,0 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Prognosen hatte bei +4,9 Prozent gelegen. Im Jahresvergleich betrug das Wachstum 3,69 (Prognose: 3,61) Prozent

ARAMCO

Saudi-Arabien hat die Pläne für die Börsennotierung weiterer Aktien von Aramco, dem wertvollsten Ölunternehmen der Welt, wieder aufgenommen.

FORD

hat Berichte bestätigt, wonach das Unternehmen die Produktion in einigen seiner Werke ab nächster Woche zurückfahren wird. Reuters hatte unter Berufung auf eine Ford-Sprecherin berichtet, dass Ford die Produktion in acht seiner Fabriken in den USA, Mexiko und Kanada wegen Engpässen bei der Chipversorgung aussetzen oder reduzieren werde.

GLOBALWAFERS

will nach der gescheiterten Übernahme von Siltronic die für die Akquisition angedachten Finanzmittel für Betriebs- und Investitionsausgaben verwenden. Der taiwanische Halbleiterhersteller will bis 2024 insgesamt 100 Milliarden Taiwan-Dollar (rund 3,6 Milliarden Dollar) investieren, einschließlich umfangreicher sogenannter Greenfield-Investitionen. Die neuen Produktionslinien sollen in der zweiten Jahreshälfte 2023 anlaufen und quartalsweise ausgebaut werden.

February 07, 2022 01:55 ET (06:55 GMT)