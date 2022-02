Der Goldpreis erholte sich im Tagesverlauf von kleineren Gewinnmitnahmen und legte um weitere 0,7 Prozent zu - das Settlement war das höchste seit Mitte November 2021. Das Edelmetall blieb als vermeintlich "sicherer Hafen" in Krisenzeiten gefragt.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

UKRAINE-KRISE

- Angesichts der russischen Manöver in Belarus hat Litauen die Nato aufgefordert, ihre Strategie für die östlichen Grenzen des Bündnisses zu ändern. "Die Präsenz Russlands in Belarus bedeutet praktisch, dass sich die baltischen Staaten aus Moskauer Sicht leichter vom Gebiet der Nato abtrennen lassen und dass die Allianz weniger Zeit hat, auf Angriffe aus Russland zu reagieren", sagte Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis.

- Die USA ziehen eine Kreditgarantie in Höhe einer Milliarde Dollar an die Ukraine im Konflikt mit Russland in Erwägung.

- Russland hat nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums weitere Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. "Er fügt weiterhin Kräfte an der Grenze zur Ukraine und in Belarus hinzu, sogar jetzt über das Wochenende", sagte Pentagon-Sprecher John Kirby über den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

- Trotz der Warnungen vor einem bevorstehenden russischen Einmarsch in die Ukraine halten die USA und Großbritannien eine diplomatische Lösung des Konflikts weiter für möglich. Der britische Premierminister Boris Johnson und US-Präsident Joe Biden seien sich einig gewesen, "dass es noch ein entscheidendes Zeitfenster für die Diplomatie gebe", sagte ein britischer Regierungssprecher.

- Angesichts der wachsenden Furcht vor einem möglichen russischen Einmarsch hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Mittwoch zum "Tag der Einheit" erklärt.

- Wegen der Furcht vor einem bevorstehenden russischen Überfall auf die Ukraine schließen die USA vorläufig ihre Botschaft in der Hauptstadt Kiew. Die Botschaftsaktivitäten würden "vorübergehend" in die westukrainische Stadt Lemberg (Lwiw) verlegt.

JAPAN - KONJUNKTUR

Das japanische BIP ist im Quartal von Oktober bis Dezember zum Vorquartal um 1,3 Prozent gestiegen, Ökonomen hatten 1,4 Prozent geschätzt. Auf annualisierter Basis legte es um 5,4 Prozent zu.

US-AKTIENHANDEL

In den USA ermitteln Bundesbehörden im Geschäft mit Blockhandel an der Wall Street. Untersucht werde, ob Banker Hedgefonds-Kunden im Vorfeld großer Aktienverkäufe unzulässige Tipps gegeben haben, berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die US-Börsenaufsicht SEC habe Vorladungen an Banken wie Morgan Stanley und Goldman Sachs Group sowie an mehrere Hedgefonds verschickt und Unterlagen über Handelsgeschäfte sowie Informationen über die Kommunikation der Investoren mit den Bankern angefordert, sagten einige der Informanten. Laut anderen ermittelt auch das Justizministerium in der Angelegenheit.

BHP

hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres kräftig gesteigert. Der Nettogewinn legte auf 9,44 von 3,88 Milliarden US-Dollar zu. Der bereinigte Gewinn kletterte auf 10,7 von 6 Milliarden Dollar und übertraf den Analystenkonsens von 9,62 Milliarden deutlich. BHP will eine Zwischendividende in Rekordhöhe von 1,50 Dollar je Aktie zahlen nach 1,01 Dollar im Vorjahreszeitraum. Hier hatten Analysten mit 1,24 Dollar gerechnet.

CITIGROUP

hat ihrer neuen Vorstandsvorsitzenden Jane Fraser 22,5 Millionen Dollar für ihr erstes Jahr im Amt gezahlt. Fraser, die am 1. März 2021 zum CEO ernannt wurde, erhielt ein Gehalt von 1,33 Millionen US-Dollar und einen Bargeldbonus von 6,35 Millionen US-Dollar. Der größte Teil ihrer Vergütung - 14,82 Millionen Dollar - besteht aus Aktien, die an Leistungskennzahlen gebunden sind.

===

