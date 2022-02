Konkrete Planungen von Biontech zur Krebsbekämpfung hat Aufsichtsratschef Helmut Jeggle in einem Interview in der Augsburger Allgemeinen vorgestellt. Biontech plane, in rund vier bis fünf Jahren mehrere Produkte als Krebstherapien auf den Markt zu bringen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat nach Informationen von Bild am Sonntag (BamS) ein Prüfverfahren gegen den US-Autohersteller Tesla eingeleitet. Dabei geht es um die elektronische Spurwechselfunktion des sogenannten "Autopiloten", den Tesla für einige seiner Modelle als Zubehör anbietet. Der US-Hersteller ließ eine BamS-Anfrage unbeantwortet.

February 21, 2022 01:38 ET (06:38 GMT)