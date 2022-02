DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:38 % YTD

EUR/USD 1,1247 -0,5% 1,1305 1,1377 -1,1%

EUR/JPY 128,77 -0,9% 129,99 130,75 -1,6%

EUR/GBP 0,8326 -0,3% 0,8347 0,8349 -0,9%

GBP/USD 1,3510 -0,3% 1,3546 1,3628 -0,2%

USD/JPY 114,48 -0,4% 114,99 114,93 -0,6%

USD/KRW 1.202,49 +0,8% 1.192,82 1.191,35 +1,2%

USD/CNY 6,3176 +0,0% 6,3150 6,3317 -0,6%

USD/CNH 6,3162 +0,1% 6,3127 6,3264 -0,6%

USD/HKD 7,8082 +0,0% 7,8050 7,8005 +0,2%

AUD/USD 0,7196 -0,4% 0,7228 0,7217 -0,9%

NZD/USD 0,6728 -0,6% 0,6771 0,6722 -1,4%

Bitcoin

BTC/USD 34.802,67 -7,6% 37.660,68 39.179,46 -24,7%

Der Euro gab leicht nach, weil die Akteure am Devisenmarkt aufgrund der Nachrichtenlage wieder auf Fluchtwährungen wie den Dollar setzten. Der Dollar-Index lag 0,2 Prozent im Plus. Etwas Unterstützung erfuhr die Gemeinschaftswährung indessen durch die Inflationsdaten. Diese befeuerten die Zinsdebatte nicht mehr zusätzlich, änderten aber an der Erwartungen einer Zinswende durch die Europäische Zentralbank auch nichts, heißt es. Die Inflation in der Eurozone hat im Januar ein Rekordhoch markiert.

Am Morgen sind die klassischen Fluchtwährungen Yen, Franken und auch der US-Dollar mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine Anlaufstationen der Anleger. Der Dollarindex steigt um weitere 0,4 Prozent. Der Rubel bricht dagegen um knapp 10 Prozent zum Dollar ein und handelt auf Allzeittief. Nun drehe sich alles um die Frage, wie der Westen reagiere, heißt es im Devisenhandel.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 96,39 92,10 +4,7% 4,29 +29,5%

Brent/ICE 101,65 96,84 +5,0% 4,81 +26,2%

Der Ölpreis der Sorte Brent hat in Reaktion auf die Eskalation in der Ukraine erstmals seit 2014 die Marke von 100 Dollar je Barrel übersprungen. Aktuell zieht der Brent-Preis um 5,0 Prozent an auf 101,65 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.941,37 1.909,04 +1,7% +32,33 +6,1%

Silber (Spot) 24,99 24,55 +1,8% +0,44 +7,2%

Platin (Spot) 1.107,29 1.095,00 +1,1% +12,29 +14,1%

Kupfer-Future 4,49 4,48 +0,1% +0,00 +0,5%

Der Goldpreis legte um 0,4 Prozent zu auf 1.907 Dollar, den höchsten Stand seit über einem Jahr. Am Morgen geht es weiter deutlich aufwärts.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

UKRAINE-KONFLIKT

- US-Präsident Joe Biden hat den russischen Militärangriff auf die Ukraine scharf verurteilt und der Regierung in Moskau Konsequenzen angedroht. Biden erklärte in der Nacht auf Donnerstag, der russische Präsident Wladimir Putin habe sich "für einen vorsätzlichen Krieg entschieden, der zu einem katastrophalen Verlust an Leben und zu menschlichem Leid führen wird". Der US-Präsident sprach von einem "unprovozierten und ungerechtfertigten Angriff" auf die Ukraine.

- Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ist am Donnerstag der Handel an der Moskauer Börse ausgesetzt worden. Eine Wiederaufnahme werde später angekündigt, teilte die Börse mit. Die Moskauer Börse war bereits in den vergangenen Tagen infolge der Ukraine-Krise massiv eingebrochen.

KANADA

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat den wegen der wochenlangen Lkw-Blockaden in Ottawa und an der Grenze zu den USA verhängten Notstand widerrufen und damit die von den Truckern ausgelöste Krise für beendet erklärt.

GELDPOLITIK USA

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of San Francisco, Mary Daly, hat erklärt, sie sei nach wie vor für eine Zinserhöhung der Zentralbank im März. "Es ist an der Zeit, sich von der außerordentlichen Unterstützung, die die Fed während der Pandemie gewährt hat, zu lösen und die Geldpolitik mit den heutigen Herausforderungen in Einklang zu bringen", sagte Daly in einer Rede. "Wenn es keine bedeutenden negativen Überraschungen gibt, halte ich unsere nächste Sitzung im März für den richtigen Zeitpunkt, um mit dieser Anpassung zu beginnen."

GELDPOLITIK KOREA

Die südkoreanische Zentralbank hat ihren Leitzins nach drei Erhöhungen in den vergangenen sechs Monaten konstant gehalten, nachdem sie eine straffere Geldpolitik signalisiert und eine stärkere Inflation prognostiziert hatte. Die Bank of Korea (BoK) beließ ihren Repo-Satz unverändert bei 1,25 Prozent und damit auf dem Niveau vor der Pandemie, das sie im Januar nach einer Reihe von Zinserhöhungen festgelegt hatte.

NORD STREAM 2

Die USA verhängen angesichts der Eskalation in der Ukraine-Krise Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft der deutsch-russischen Erdgas-Pipeline Nord Stream 2. US-Präsident Joe Biden gab die Strafmaßnahmen gegen die in der Schweiz ansässige Nord Stream 2 AG und deren Geschäftsführung am Mittwoch bekannt.

US-ROHÖLLAGERBESTÄNDE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 6,0 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 1,1 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 0,4 Millionen Barrel nach minus 0,9 Millionen eine Woche zuvor.

EBAY

hat im vierten Quartal mehr umgesetzt und verdient als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Umsatz und Ergebnis lagen im Rahmen der Markterwartungen. Allerdings gab die Mutter des gleichnamigen Online-Auktionshauses einen enttäuschenden Ausblick auf das laufende erste Quartal. Im Schlussquartal des vergangenen Geschäftsjahrs verdiente Ebay netto (Non-GAAP aus fortgeführtem Geschäft) 647 Millionen Dollar bzw 1,05 Dollar je Aktie. Im vierten Quartal des Vorjahres betrug der Nettogewinn 591 Millionen Dollar bzw 85 Cent je Aktie. Den Umsatz steigerte Ebay 2021 um 5 Prozent auf 2,61 Milliarden von 2,48 Milliarden Dollar im Vorjahr.

FORD

hat nach den Worten ihres Chefs Jim Farley keine Pläne, ihr Elektrofahrzeuggeschäft auszugliedern. Der Manager dämpft damit Spekulationen, dass das Unternehmen sein Elektrofahrzeuggeschäft abspalten könnte, um den Marktwert zu steigern. Die Ford-Aktien waren in der vergangenen Woche nach Medienberichten und Spekulationen von Wall-Street-Analysten über die Möglichkeit eines EV-Spinoffs gestiegen.

TWITTER

hat laut eigenen Angaben einige Konten, die über russische Militärbewegungen berichten, "versehentlich" gesperrt. Das soziale Netzwerk beobachte "aufkommende Geschichten, die gegen unsere Regeln verstoßen" genau und habe in diesem Fall "versehentlich Maßnahmen ergriffen", sagte ein Sprecher des Internetkonzerns der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch.

