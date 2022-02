Gold war zunächst als sicherer Hafen gesucht. Mit rund 1.975 Dollar markierte der Preis für die Feinunze im Verlauf den höchsten Stand seit etwas über einem Jahr. Im elektronischen Handel sackte der Preis jedoch ab und fiel zurück unter die Marke von 1.900 Dollar, als sich die Aktienkurse kräftig erholten.

- Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Angriff auf die Ukraine als absolut notwendige Maßnahme für die Landesverteidigung bezeichnet. "Was hier geschieht, ist eine erzwungene Aktion", sagte Putin am Donnerstagabend bei einem im Fernsehen übertragenen Treffen mit russischen Geschäftsleuten in Moskau. "Man hat uns keine andere Wahl gelassen."

- Die russische Militäroffensive in der Ukraine zielt nach Einschätzung der USA auf den Sturz der pro-westlichen Regierung in Kiew ab. Moskau wolle eine Russland-freundliche Regierung installieren, sagte ein Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums am Donnerstag.

- Kanada und Japan haben wegen des russischen Einmarschs in der Ukraine weitere Sanktionen gegen Moskau verhängt. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau kündigte Sanktionen gegen 31 russische Einzelpersonen und 27 Unternehmen an. Japan plante laut Regierungschef Fumio Kishida "das Einfrieren von Vermögenswerten und die Aussetzung der Visaerteilung für russische Einzelpersonen und Organisationen" sowie das Einfrieren von Vermögenswerten "russischer Finanzinstitute".

- Im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind am Freitagmorgen nach Angaben einer AFP-Reporterin zwei laute Explosionen hörbar gewesen. Der ukrainische Außenministers Dmytro Kuleba schrieb daraufhin auf Twitter: "Schrecklicher russischer Raketenbeschuss auf Kiew."

- Durch den russischen Einmarsch sind auf ukrainischer Seite laut Präsident Wolodymyr Selenskyj mehr als 130 Menschen getötet worden.

Fed-Gouverneur Christopher Waller hat sich für eine Leitzinserhöhung um einen halben Prozentpunkt im März offen gezeigt. Voraussetzung sei, dass die Wirtschaftsdaten in den nächsten Wochen Anzeichen für eine Beschleunigung des Preisdrucks zeigten, sagte Waller.

Die Übernahme des Technologieunternehmens Change Healthcare durch den US-Krankenversicherer Unitedhealth geht vor Gericht. Das US-Justizministerium hat Kartellklage gegen den Deal eingereicht. Es fürchtet eine Einschränkung des Wettbewerbs.

