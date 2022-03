- Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine beschäftigt nun auch den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH): Der Chefankläger des Haager Gerichtshofs, Karim Khan, kündigte an, "so schnell wie möglich eine Untersuchung zur Situation in der Ukraine" einzuleiten. Es gebe "plausible Gründe" für die Annahme, dass seit 2014 in der Ukraine "sowohl mutmaßliche Kriegsverbrechen als auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden".

- Die EU hat ihre Sanktionen gegen russische Oligarchen und weitere Personen aus dem Umfeld von Präsident Wladimir Putin in Kraft gesetzt. Auf der Sanktionsliste, die am Montagabend im EU-Amtsblatt veröffentlicht wurde, steht auch Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Zu den 25 weiteren von den Sanktionen betroffenen Russen zählen auch der Chef des russischen Energiekonzerns Rosneft, Igor Setschin, der Unternehmer Alischer Usmanow sowie die Banker Peter Awen und Michail Fridman. Ihr Vermögen in der EU wird eingefroren und es wurden Einreisesperren gegen sie verhängt.

- Die Europäer und ihre Verbündeten sind bereit zu weiteren Sanktionen gegen Russland wegen des Einmarschs in der Ukraine. Das teilte die französische Präsidentschaft nach einer Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, Polen, Rumänien, den USA, Kanada und Japan sowie Vertretern der EU und der Nato mit.

- Der ukrainische Botschafter in Deutschland Andrij Melnyk hat eine mögliche Verhandlungslösung zur Beilegung des Ukrainekriegs skizziert. Die Krim und der Donbass müssten dabei auf jeden Fall Teil der Ukraine bleiben, forderte Melnyk im TV-Sender Welt.

- Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges hat die Türkei eine Durchfahrt von Kriegsschiffen durch die Meerengen Bosporus und Dardanellen verboten.

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Februar belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,4 (Januar: 49,1) Punkte. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie ist im Februar ebenfalls gestiegen, auf 50,2 (Vormonat: 50,1) Punkte.

Belastet von Produktionsengpässen hat der US-Elektroautohersteller das Produktionsziel für dieses Jahr reduziert. Die Warnung der Lucid Group unterstreicht die Herausforderung der globalen Lieferketten und des Übergangs von der Anlaufphase zur Massenproduktion. Trotz der Kürzung der prognostizierten Produktionszahlen will Lucid seine Produktionsfläche weiter ausbauen und bestätigte Pläne für den Bau eines zweiten Montagewerks in Saudi-Arabien.

Das Wachstum beim Videokonferenzanbieter hat im vierten Quartal weiter nachgelassen. Das deutet darauf hin, dass der Bedarf an Videokonferenzen mit dem Abklingen der Folgen der Corona-Pandemie geringer wird. Das Unternehmen, das zu den Gewinnern der Pandemie zählte, übertraf die Erwartungen der Analysten. In den drei Monaten per Ende Januar stieg der Umsatz auf 1,07 Milliarden US-Dollar, von 882,5 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Analysten hatten im Konsens 1,05 Milliarden Dollar erwartet.

