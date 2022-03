Der rasante Anstieg der Ölpreise um über 20 Prozent an den vergangenen drei Tagen wurde im US-Handel gestoppt. Die Preise gaben um knapp 2 Prozent nach. Dabei dürften vor allem Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben auf den erreichten Zehnjahreshochs. Hinzu kamen Meldungen, dass die Verhandlungen mit Iran über eine Wiederbelebung des Atomabkommens Fortschritte machen sollen. Damit könnten bald Sanktionen gegen Iran aufgehoben werden und wieder iranisches Öl auf den Markt kommen. JP Morgan sprach von zusätzlichen 1 Millionen Barrel täglich in den nächsten beiden Monaten. Am Mittwoch hatten die Staaten der Opec+ sich wie erwartet darauf verständigt, wie bereits geplant die Fördermengen weiterhin jeden Monat um 400.000 Barrel pro Tag zu erhöhen, zumal der Ölmarkt aktuell in einem guten Gleichgewicht sei.

Im asiatisch dominierten Geschäft am Freitag erholen sich die Ölpreise bereits wieder. Das potenziell ausfallende Ölangebot aus Russland dürfte größer sein als mögliches neues Ölangebot seitens des Iran, sollte in den Verhandlungen über ein Atomabkommen mit Iran eine Einigung erzielt werden und darauf die Sanktionen gegen das Land fallen, heißt es von CBA.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

UKRAINE-BLOG

- Das Gas-Pipelinenetz von Russland durch die Ukraine nach Deutschland istvollständig funktionsfähig. "Der Gastransit nach Europa wurde nichtunterbrochen, und wir erfüllen weiterhin unsere vertraglichen, im Vorausgebuchten Transportverpflichtungen", sagte Sergiy Makogon, Chef des ukrainischen Gasleitungsbetreibers GTSOU, dem Tagesspiegel.

- Die Websites von Facebook und mehreren unabhängigen Medien sind in Russland teilweise nicht zu erreichen. Die Nichtregierungsorganisation GlobalCheck und Journalisten der Nachrichtenagentur AFP stellten in der Nacht zum Freitag Zugangsprobleme bei den Websites von Facebook sowie den Medien Deutsche Welle, Medusa, RFE-RL und dem russischsprachigen Dienst der BBC fest.

- Saudi-Arabiens mächtiger Kronprinz Mohammed bin Salman hat sich als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine ins Spiel gebracht.

- Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich durch den Angriffskrieg auf die Ukraine nach Einschätzung von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock international ins Abseits manövriert. "Es unterstützt ihn eigentlich kein Land mehr, was nicht selbst eine Diktatur ist", sagte Baerbock den Sendern RTL/ntv. Derzeit könne Putin "kein Partner sein".

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, geht trotz des unsicheren Ausblicks von einer Zinserhöhung der US-Notenbank im März aus. "Wir sind fest entschlossen, die Inflation wieder auf 2 Prozent zu bringen und die dafür notwendigen Maßnahmen zu ergreifen", sagte er. Weitere Zinserhöhungen würden wahrscheinlich nach diesem Monat erforderlich sein, und die Fed werde auch den Umfang ihrer Bilanz verringern müssen, so Williams weiter. Er fügte jedoch hinzu, dass das hohe Maß an Unsicherheit, das durch Russlands Krieg gegen die Ukraine noch verstärkt worden sei, die Möglichkeiten der Fed einschränke, einen geldpolitischen Ausblick zu geben.

RUSSLAND

Die Ratingagentur Standard & Poor's hat die Bonität für Russland drastisch gesenkt auf CCC- von zuvor BB+ und hält die Ratingnote mit negativer Implikation weiter unter Beobachtung. Zur Begründung heißt es, die Herabstufung folge der Einführung von Maßnahmen, die das Risiko eines Zahlungsausfalls erheblich erhöhen werden. Dazu gehörten die von den Behörden eingeführten Kapitalverkehrskontrollen, die den Rubel vor den Auswirkungen der strengen Wirtschaftssanktionen schützen und gleichzeitig die verbleibenden verwendbaren Reservepuffer erhalten sollten.

SÜDKOREA - KONJUNKTUR

Die südkoreanischen Verbraucherpreise lagen im Februar 3,7 Prozent über dem Vorjahreswert. Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 3,5 Prozent gerechnet. In der Kernrate betrug das Plus 2,9 Prozent.

USA/KUBA

Das seit 2017 geschlossene US-Konsulat in Kuba nimmt seine Arbeit schrittweise wieder auf.

BROADCOM

hat die Markterwartungen im ersten Geschäftsquartal dank einer starken Nachfrage mit einem Rekordergebnis übertroffen. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal stimmt optimistisch: Das Unternehmen rechnet per 1. Mai mit Erlösen von rund 7,9 Milliarden Dollar. Analysten hatten bisher nur 7,4 Milliarden auf dem Zettel. Im ersten Geschäftsquartal steigerte Broadcom den Nettogewinn auf 2,47 (Vorjahr: 1,38) Milliarden Dollar. Der Umsatz legte auf den Rekordwert von 7,71 (6,66) Milliarden zu. Der Analystenkonsens hatte auf 7,61 Milliarden gelautet.

