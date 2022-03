- Die USA prüfen nach Angaben von Regierungsvertretern einen Deal, bei dem Polen der Ukraine sowjetische Kampfflugzeuge aus eigenen Beständen im Gegenzug für US-amerikanische F-16-Jets zur Verfügung stellen würde.

- Die von globalen Zahlungsnetzen ausgeschlossenen russischen Banken suchen im staatlichen chinesische Zahlungssystem UnionPay eine Alternative. Nachdem Visa und Mastercard am Wochenende erklärten, dass sie ihre Geschäfte in Russland einstellen würden, wird es für Russen schwierig, im Ausland Waren zu kaufen. Die Maßnahmen der beiden Kreditkartenriesen gehen weit über die gegen viele russische Banken verhängten Sanktionen hinaus. Das größte russische Kreditinstitut Sberbank sowie die Alfa Bank und die Tinkoff Bank arbeiten nun an eigenen Karten.

- Nach vielen anderen westlichen Unternehmen stellen auch Visa und Mastercard ihr Russland-Geschäft ein. Russische Karteninhaber werden künftig im Ausland nicht mehr mit Karte bezahlen können.

- Samsung Electronics setzt die Lieferung aller seiner Produkte nach Russland "aufgrund der aktuellen geopolitischen Entwicklungen" aus.

- Die russische Fluggesellschaft Aeroflot setzt wegen der westlichen Sanktionen alle internationalen Flüge aus. Inlandsflüge und Verbindungen mit Belarus sind nicht betroffen.

Chinas Exporte sind im Januar und Februar zwar langsamer als zuvor gewachsen, lagen aber immer noch höher als von Beobachtern erwartet. Die Ausfuhren stiegen um 16,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und damit weniger stark als im Dezember (20,9 Prozent). Ökonomen hatten 15,0 Prozent geschätzt. Die Importe stiegen um 15,5 Prozent und damit langsamer als im Dezember (19,5 Prozent), aber etwas stärker als die von den befragten Ökonomen erwartete Zunahme von 15,4 Prozent.

CHINA - KONJUNKTUR

China hat für dieses Jahr das Ziel von 5,5 Prozent Wirtschaftswachstum ausgegeben. Regierungschef Li Keqiang sagte am Samstag zur Eröffnung des Nationalen Volkskongresses, die chinesische Wirtschaft sei derzeit mit "viel mehr Risiken und Herausforderungen" konfrontiert. Der Wert von 5,5 Prozent Wachstum ist der niedrigste seit 1991. Verantwortlich für dieses vergleichsweise bescheidene Ziel sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie, Einbrüche in der chinesischen Immobilienbranche sowie die Unsicherheiten, die mit dem Ukraine-Krieg für die Weltwirtschaft verbunden sind.

IRAN - ATOMABKOMMEN

Der Iran und die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) wollen verbliebene Differenzen auf dem Weg zur Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens "pragmatisch" beilegen. Allerdings stellte Russland einen baldigen Abschluss der Verhandlungen wegen der gegen Moskau im Zusammenhang mit dem Ukraine-Einmarsch verhängten Sanktionen in Frage.

HINO MOTORS

hat zugegeben, Daten zur Motorleistung gefälscht zu haben. Der japanische Lkw-Hersteller teilte mit, dass er Fälschungen bei der Motorleistung festgestellt habe und den Verkauf von drei Motormodellen und den entsprechenden Fahrzeugen in Japan aussetzt. Die Toyota-Tochter sieht in dem Fehlverhalten keine Probleme mit der Fahrzeugsicherheit und will nun Maßnahmen ergreifen, damit solche Fälschungen nicht wieder vorkommen.

