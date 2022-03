- Der britische Premierminister Boris Johnson will sich Presseberichten zufolge persönlich beim saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman für eine Erhöhung der Ölproduktion einsetzen, um die Konsequenzen des angekündigten Energieembargos gegen Russland abzufedern.

- Die G7 haben angekündigt, Russland den Handelsstatus als "meistbegünstigte Nation" für Schlüsselprodukte entziehen zu wollen.

- Eine hochrangige US-Delegation will am Montag bei einem Treffen mit dem einflussreichen chinesischen Außenpolitiker Yang Jiechi Peking vor einem Unterlaufen der scharfen Sanktionen des Westens gegen Russland warnen.

- Der polnische Präsident Andrzej Duda hat einen russischen Chemiewaffeneinsatz in der Ukraine als gefährlichen "Wendepunkt" bezeichnet. Ein solcher Einsatz würde die Lage komplett ändern, sagte Duda. In diesem Fall müssten die Nato-Staaten ihre weiteren Schritte ernsthaft überdenken.

RUSSISCHE ROHSTOFFUNTERNEHMEN

Die Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit von 28 russischen Rohstoffkonzernen herabgestuft und hält einen "Zahlungsausfall jeglicher Art für wahrscheinlich". Fitch stufte am Samstag den Gasriesen Gazprom, den Ölkonzern Lukoil, die Bergbauunternehmen Rusal, Polyus, Evraz und 23 weitere Unternehmen von B auf "hauptsächlich CC" herab, was bedeutet, dass es "wahrscheinlich" ist, dass diese Unternehmen ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen.

BERKSHIRE HATHAWAY

Die Investmentgesellschaft hat laut einer Schätzung von Barron's in diesem Jahr bis Anfang März eigene Aktien im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar zurückgekauft. Die Schätzung basiert auf einer Mitteilung mit der Anzahl der Berkshire-Aktien zum Stand 2. März, die im Vorfeld der Jahreshauptversammlung des Unternehmens am 30. April veröffentlicht wurde. CEO Warren Buffett betrachtet Aktienrückkäufe als die beste Methode, um Kapital an die Aktionäre zurückzugeben.

