Gold profitierte von seinem Status als Inflationsschutz, wie es hieß. Die US-Notenbank hat "eine Reihe von Zinserhöhungen im Laufe des Jahres angekündigt, so dass Gold mit einem zunehmend ungünstigeren makroökonomischen Umfeld konfrontiert sein dürfte", so Rupert Rowling, Marktanalyst bei Kinesis Money. "Der einzige Faktor, der all dies übertrumpfen könnte, ist eine Eskalation im Ukraine-Krieg", ergänzte der Teilnehmer.

UKRAINEKRIEG

- Russland hat am Mittwoch die Ausweisung mehrerer US-Diplomaten bekannt gegeben. Eine Liste mit den Namen der US-Diplomaten, die zu unerwünschten Personen erklärt worden seien, sei dem Leiter der US-Vertretung überreicht worden, der ins Außenministerium einbestellt worden sei, teilte das Ministerium in Moskau mit. Es handele sich um eine Reaktion auf die Ausweisung von zwölf russischen Diplomaten bei der UNO in New York.

- Der Direktor der Deutschen Sektion des UN-Welternährungsprogramms (WFP), Martin Frick, hat angesichts der Folgen des Ukraine-Kriegs für weltweite Nahrungsversorgung deutlich mehr Hilfe für ärmere Länder gefordert.

CORONA-PANDEMIE

- Singapur will in der kommenden Woche damit beginnen, die meisten seiner Covid-19-Beschränkungen zu lockern, unter anderem durch eine Lockerung der Grenzkontrollen.

BOEING

Der im Zusammenhang mit den verheerenden Abstürzen zweier Boeing-Maschinen vom Typ 737 MAX angeklagte frühere Testpilot ist freigesprochen worden. Das Geschworenengericht in Fort Worth in Texas erklärte Mark Forkner für unschuldig. Der ehemalige technische Chefpilot war beschuldigt worden, den Kunden von Boeing bei Bestellung der Flugzeuge nicht alle verfügbaren Informationen zur Verfügung gestellt zu haben.

GOOGLE

Spotify-Nutzer mit Google-Konto können für Dienste innerhalb der App künftig auf alternative Zahlungsmethoden zurückgreifen. Der Musik-Streamingdienst hat sich mit Google darauf geeinigt, dass es bei der Spotify-App im Google Play Store eine Alternative zur Zahlung über den Dienst von Google geben wird, der bis zu 30 Prozent des Umsatzes als Gebühr einbehält. Die Einigung zwischen Spotify und der Google-Mutter Alphabet ist ein Anzeichen dafür, dass der Zugriff von App Stores auf Software von Dritten nachlässt.

TOSHIBA

Die Aktionäre wiesen das Vorhaben der Unternehmensführung zurück, den japanischen Konzern in zwei Teile aufzuspalten. Die Abstimmung über die Aufspaltung ist für das Management nicht bindend. Es hatte aber angekündigt, das Ergebnis zu respektieren.

