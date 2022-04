Die Stimmung unter Japans großen Herstellern hat sich in den drei Monaten bis März zum ersten Mal seit fast zwei Jahren verschlechtert. Zurückzuführen ist dies auf Sorgen über den Krieg in der Ukraine und höhere Energie- und Rohstoffpreise. Der Hauptindex für die Stimmung lag bei plus 14, gegenüber plus 17 bei Umfrage im Dezember, wie aus dem vierteljährlichen Tankan-Bericht der Bank of Japan hervorgeht. Ökonomen hatten einen Wert von 12 geschätzt.

CHINA VANKE

Die Immobilienverwaltungssparte von China Vanke hat einen Börsengang in Hongkong beantragt. Onewo Space-Tech Service plant, den Erlös zur Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit auf weitere Immobilienprojekte in Städte der ersten Liga sowie für Investitionen in oder den Erwerb von Unternehmen der Lieferkette des Sektors zu verwenden. Das Unternehmen machte weder Angaben zum Zeitplan für den Börsengang noch zur Höhe des angestrebten Erlöses.

FORD / GENERAL MOTORS

wird wegen der anhaltenden Chip-Knappheit kommende Woche die Produktion in einem Werk in Michigan, in dem Mustangs hergestellt werden, vorübergehend ruhen lassen. Auch General Motors Co. wird laut einem Bericht von Automotive News kommende Woche eine Produktionsstätte in Lansing, Michigan, wegen eines Teilemangels schließen, der allerdings nicht mit Chips zusammenhängt.

April 01, 2022 02:00 ET (06:00 GMT)