Russland hat angesichts des Vorwurfs von Kriegsverbrechen im ukrainischen Butscha für Montag eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats gefordert. Moskau habe die Sitzung wegen der "abscheulichen Provokationen ukrainischer Radikaler" beantragt, erklärte der stellvertretende russische UN-Botschafter Dmitri Poljanskij am Sonntag auf Twitter. Die russische Armee hatte sich kürzlich aus der Region um die ukrainische Hauptstadt Kiew zurückgezogen. Im Vorort Butscha wurden anschließend nach Angaben der ukrainischen Behörden hunderte Leichen von Zivilisten gefunden.

RUSSLAND-SANKTIONEN EU / CHINA

Die EU hat China vor einer Unterstützung Russlands bei der Umgehung westlicher Sanktionen gewarnt. "Dies würde zu einem großen Image-Schaden für China hier in Europa führen" und seinen Wirtschaftsbeziehungen zu Europa schaden, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach einem virtuellen Gipfeltreffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Freitag.

CHINA

Die chinesische Regierung hat erstmals explizit bestritten, die westlichen Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs umgehen zu wollen. "Wir tun nichts absichtlich, um die von den Amerikanern und Europäern gegen Russland verhängten Sanktionen zu umgehen", sagte der Generaldirektor der Abteilung für europäische Angelegenheiten des chinesischen Außenministeriums, Wang Lutong, am Samstag bei einer Pressekonferenz. Die Strafmaßnahmen kritisierte er dennoch.

NORDKOREA-SANKTIONEN USA

Die USA haben nach Nordkoreas Test einer Interkontinentalrakete neue Sanktionen gegen das Land verhängt. Das US-Finanzministerium gab am Freitag Finanzsanktionen gegen das nordkoreanische Ministerium für Raketenindustrie und vier an das Ministerium angeschlossene Handelsunternehmen bekannt.

ÖLRESERVEN INTERNATIONALE ENERGIEAGENTUR

Mehrere westliche Länder und ihre Verbündeten wollen dem Beispiel der USA folgen und Öl aus ihren Reserven freigeben. Die Nationen der Internationalen Energieagentur (IEA) - zu denen neben den USA der Großteil Europas, Kanada, Mexiko, Japan und Südkorea gehören - werden die beabsichtigten Mengen voraussichtlich Anfang nächster Woche bekanntgeben, wie eine mit den Vorgängen vertraute Person sagte.

US-GELDPOLITIK

- Der Präsident der Chicagoer Fed, Charles Evans, plädiert für eine schrittweise Erhöhung der Zinssätze, damit die US-Notenbank beobachten könne, wie sich Störungen in der Lieferkette auswirken. Evans sagte am Freitag, er befürworte weiterhin eine schrittweise Erhöhung des Leitzinses der Fed um je 25 Basispunkte bis März 2023. Auf diese Weise würde der Leitzins auf etwa 2,5 Prozent angehoben, was laut Evans ein "neutraler" Zinssatz ist, der das Wachstum weder fördert noch dämpft.

- Die US-Notenbank könnte bereits auf ihrer Sitzung am 3. und 4. Mai mit dem Verkleinern ihrer Bilanz beginnen, um auf die "besonders akuten" Inflationsrisiken in den USA zu reagieren, sagte der Chef der New Yorker Fed, John Williams. Da die U.S. Federal Reserve die Leitzinsen bereits erhöht hat, deutete Williams an, dass die US-Notenbank nun damit beginnen wird, die finanziellen Bedingungen über einen zweiten Weg zu straffen, indem sie ihr fast 9 Billionen Dollar schweres Portfolio an Staatsanleihen und Mortgage-backed Securities jeden Monat abbauen lässt.

AUTOBRANCHE USA

Die großen Automobilhersteller haben in den USA im ersten Quartal weniger verkauft, auch weil weniger Autos als üblich in den Autohäusern verfügbar waren. Analysten gehen davon aus, dass der US-Absatz der Branche im ersten Quartal um bis zu 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückgegangen sei könnte. Führungskräfte aus der Automobilindustrie und Händler berichten, dass die Nachfrage nach wie vor stark ist und die meisten neuen Pkw und Lkw fast sofort nach dem Eintreffen auf dem Parkplatz verkauft werden. Aber Störungen in der Lieferkette belasten weiterhin die Produktion in den Fabriken.

AMAZON

Amazon-CEO Andy Jassy erhält für 2021, das erste Jahr an der Spitze des Tech-Riesen und Online-Versandhändlers, eine Vergütung in Höhe von 212,7 Millionen US-Dollar. Der Großteil seiner Vergütung besteht aus Aktienzuteilungen in Höhe von 211,9 Millionen Dollar.

AMAZON

Mitarbeiter eines Standortes in New York stimmten für die Gründung einer Gewerkschaft. Das ist ein wichtiger Sieg für Gewerkschaftsaktivisten, die seit langem versuchen, eine Arbeitnehmervertretung beim zweitgrößten privaten Arbeitgeber der USA zu implementieren.

TESLA

hat im ersten Quartal mehr Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahr, blieb aber hinter den Erwartungen der Wall Street zurück. Der Elektroautohersteller hatte mit Unterbrechungen in der globalen Lieferkette und einer temporären Covid-19-Schließung in seiner Fabrik in Schanghai zu kämpfen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 04, 2022 01:43 ET (05:43 GMT)