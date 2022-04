Die Zentralbanken weltweit müssen sich nach Aussage des Chefs der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Agustin Carstens, auf die Möglichkeit einer neuen Inflationsära einstellen. Die unerwartet rasche Erholung der entwickelten Volkswirtschaften von der Pandemie habe, gepaart mit einer womöglich zu lange expansiven Geld- und Finanzpolitik, die Grundlagen für eine erhöhte Inflation gelegt, die nicht so bald schwinden werde.

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,1 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,5 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,6 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,2 Millionen Barrel.

In den USA zeichnet sich ein Übernahmewettbewerb um die Billigfluglinie Spirit Airlines ab. Jetblue Airways will Spirit Airlines für rund 3,6 Milliarden US-Dollar erwerben. Jetblue fordert damit den Konkurrenten Frontier Airlines in seinen Bemühungen um die Ultra-Lowcost-Airline heraus.

