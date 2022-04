+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Moskau angeboten, den in der Ukraine gefangen genommenen pro-russischen Geschäftsmann Viktor Medwedtschuk gegen ukrainische Kriegsgefangene auszutauschen. Medwedtschuks gilt als enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

- US-Präsident Joe Biden hat dem russischen Staatschef Wladimir Putin angesichts von Gräueltaten in der Ukraine "Völkermord" vorgeworfen. Er habe die in der Ukraine begangenen Verbrechen als Völkermord bezeichnet, weil immer deutlicher werde, dass "Putin versucht, die bloße Idee auszulöschen, ein Ukrainer sein zu können", sagte Biden. Der Kreml-Chef hatte zuvor eine "planmäßige" Fortsetzung der Angriffe in der Ukraine angekündigt.

US-GELDPOLITIK

Fed-Gouverneurin Lael Brainard betrachtet die Inflation in den USA als zu hoch und sieht es als die wichtigste Aufgabe der US-Notenbank an, diese zu senken. Die Abschwächung einiger Messgrößen für die US-Inflation im März sei zu begrüßen, aber man müsse abwarten, ob sich der Rückgang in den kommenden Monaten fortsetze, bevor man zu viel hineininterpretiere, so die Gouverneurin am Dienstag.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 7,8 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 1,1 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 5,1 Millionen Barrel nach minus 0,5 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,4 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,6 Millionen Barrel.

BOEING

erwartet, dass seine langfristigen Aufträge für neue Verkehrsflugzeuge aufgrund der Sanktionen gegen Russland nach der Invasion des Landes in der Ukraine voraussichtlich schrumpfen werden. Der Konzern hat Aufträge für mehr als 4.200 Verkehrsflugzeuge, die darauf warten, erfüllt zu werden. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, haben die gegen Russland verhängten US-Sanktionen dazu geführt, dass es einige dieser Jets nicht an Fluggesellschaften oder andere Kunden in dem Land ausliefern kann.

TWITTER

Ein Aktionär von Twitter hat Elon Musk verklagt: Er selbst und andere hätten finanzielle Verluste erlitten, weil der Milliardär seine Beteiligung an dem Kurznachrichtendienst verspätet offengelegt habe. Die Klage strebt den Status einer Sammelklage an und wirft Musk vor, "im Wesentlichen falsche und irreführende Angaben und Auslassungen" gemacht zu haben. Die Klage wurde am Dienstag im Southern District of New York eingereicht.

