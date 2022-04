DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:55 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0774 -0,0% 1,0778 1,0793 -5,2%

EUR/JPY 138,10 +0,8% 136,98 136,63 +5,5%

EUR/GBP 0,8288 +0,0% 0,8286 0,8296 -1,4%

GBP/USD 1,3000 -0,1% 1,3011 1,3010 -3,9%

USD/JPY 128,18 +0,9% 127,08 126,60 +11,4%

USD/KRW 1.236,20 +0,5% 1.230,27 1.230,27 +4,0%

USD/CNY 6,3727 +0,1% 6,3670 6,3716 +0,3%

USD/CNH 6,3828 +0,0% 6,3801 6,3809 +0,5%

USD/HKD 7,8439 +0,0% 7,8429 7,8433 +0,6%

AUD/USD 0,7377 +0,3% 0,7352 0,7365 +1,6%

NZD/USD 0,6737 +0,1% 0,6729 0,6733 -1,3%

Bitcoin

BTC/USD 40.725,07 -0,1% 40.784,60 38.926,30 -11,9%

Der Dollar legte am Montag mit den anhaltenden Unsicherheiten und der Erwartung steigender Zinsen zu. Der Dollarindex gewann 0,3 Prozent.

(Donnerstag)

Kräftig steigende Anleiherenditen trieben am Donnerstag den Dollar nach oben. Der Dollarindex stieg um 0,4 Prozent. Der Euro geriet im Gegenzug mit der Entscheidung der EZB unter Druck, an ihrer Geldpolitik vorerst festzuhalten. Einige Analysten hatten erwartet, dass die EZB eine frühere Zinswende signalisieren würde. Von in der Spitze 1,0924 Dollar rutschte der Euro zeitweise bis auf 1,0757 Dollar, erholte sich im späten Handel aber auf rund 1,0830 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 107,84 108,21 -0,3% -0,37 +45,9%

Brent/ICE 112,97 113,16 -0,2% -0,19 +47,3%

Öl verteuerte sich am Montag weiter, nachdem die Ölpreise bereits vor dem langen Wochenende mit Sorgen vor einem EU-Importembargo für russische Ölprodukte deutlich angezogen hatten. Hinzu kamen politische Unsicherheiten und Produktionskürzungen in Libyen. Der Preis für das Barrel der US-Sorte WTI stieg um 0,9 Prozent auf 107,91 Dollar.

(Donnerstag)

Die Ölpreise zogen am Donnerstag nach anfänglichen Verlusten deutlicher an. Das Barrel US-Öl der Sorte WTI verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 106,95 Dollar. Der Brent-Preis stieg in ähnlichem Maße. Marktteilnehmer erklärten die Preiserholung mit einem Bericht der New York Times. Demnach arbeitet die EU an einem Embargo für russische Ölprodukte - eine Maßnahme, die bislang daran gescheitert ist, dass einige EU-Mitgliedsländer sehr stark von Ölimporten aus Russland abhängig sind.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.973,88 1.979,20 -0,3% -5,33 +7,9%

Silber (Spot) 25,77 25,86 -0,3% -0,09 +10,6%

Platin (Spot) 1.018,52 1.014,85 +0,4% +3,67 +5,0%

Kupfer-Future 4,78 4,80 -0,4% -0,02 +7,4%

Gold profitierte am Montag angesichts des andauernden Ukrainekriegs leicht von seinem Status als vermeintlich "sicherer Hafen". Der Preis für die Feinunze stieg um 0,2 Prozent auf 1.978 Dollar.

(Donnerstag)

Der Goldpreis ermäßigte sich am Donnerstag um 0,3 Prozent auf 1.972 Dollar je Feinunze. Neben dem festeren Dollar und den steigenden Anleiherenditen nannten Marktteilnehmer nachlassende Inflationsängste als Grund für den Rückzug der Anleger.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

China Industrieproduktion März +0,39% gg Vormonat

China Industrieproduktion März +5,0% (PROG: +5,0%) gg Vorjahr

China Anlageinvestitionen Städte Jan-März +9,3% (PROG: +8,5%) gg Vorjahr

China Einzelhandelsumsatz März -1,93% gg Vormonat

China Einzelhandelsumsatz März -3,5% gg Vorjahr

China BIP 1Q +1,3% gg Vorquartal

China BIP 1Q +4,8% (PROG: +4,6%) gg Vorjahr

GELDPOLITIK USA

James Bullard, einer der frühesten Befürworter starker Zinserhöhungen durch die US-Notenbank, schließt eine beträchtliche Erhöhung nicht aus, obwohl er nicht davon ausgeht, dass eine solche notwendig sei. Wenn es um den Umfang einer US-Zinserhöhung gehe, sei eine Erhöhung um mehr als 50 Basispunkte "nicht mein Basisszenario", sagte Bullard, Präsident der Federal Reserve in St. Louis.

HANDELSBILANZ INDONESIEN

Indonesien Handelsbilanz März Überschuss 4,53 Mrd USD (PROG Überschuss 4,06 Mrd USD)

Indonesien Importe März 21,97 Mrd USD

Indonesien Exporte März 26,50 Mrd USD

TWITTER

Die Beteiligungsgesellschaft Apollo Global Management denkt offenbar über die Finanzierung eines möglichen Übernahmeangebots für Twitter nach. Apollo würde nicht der Käufer des Kurznachrichtendienstes sein, habe aber mit verschiedenen Parteien, die an einer Übernahme von Twitter interessiert sind, über die Finanzierung des Deals gesprochen, so informierte Personen.

STARLINK

Mindestens eine große Fluggesellschaft, Delta Air Lines, testet derzeit das Angebot von drahtlosem Internet in Flugzeugen durch Elon Musks Satelliten-Internet-Unternehmen. Starlink, die Breitbandsparte von Musks SpaceX, drängt in dieses Geschäft.

