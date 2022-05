- Der britische Premierminister Boris Johnson will am Dienstag in einer Videoansprache vor dem ukrainischen Parlament weitere 300 Millionen Pfund (358 Millionen Euro) Militärhilfe für die Ukraine verkünden. Wie sein Büro mitteilte, soll das jüngste Unterstützungspaket Ausrüstung für die elektronische Kriegsführung, ein Radarsystem zur Abwehr von Artillerie, Störgeräte für GPS und Nachtsichtgeräte umfassen.

- Bei einem neuen russischen Angriff auf die südukrainische Hafenstadt Odessa ist nach Angaben der Behörden ein Jugendlicher getötet worden. Odessa war in den vergangenen Wochen schon mehrmals angegriffen worden. Der russische Generalmajor Rustam Minnekajew hatte jüngst angekündigt, Ziel der nun eingetretenen "zweiten Phase" des Militäreinsatzes in der Ukraine sei die Eroberung des Donbass und des Südens des Landes.

SÜDKOREA

Die südkoreanischen Verbraucherpreise sind im April zum Vormonat um 0,7 (Prognose: 0,4) Prozent gestiegen und zum Vorjahr um 4,8 (4,4) Prozent.

MOSAIC

Der Düngemittel- und Futtermittelhersteller sieht Anzeichen für "anhaltend angespannte Märkte" bei Phosphat und Kali. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine treibe die Preise für einige Agrarrohstoffe weiter in die Höhe, wobei sich der Konflikt angesichts der weltweit geringen Lagerbestände auch auf die Düngemittelversorgung auswirke. Mosaic verdiente im ersten Quartal 1,18 Milliarden Dollar, verglichen mit 157 Millionen im Vorjahreszeitraum, der Umsatz schoss um 71 Prozent nach oben.

QANTAS

will mit den am Vortag bei Airbus bestellten Flugzeugen auch Nonstop-Flüge zwischen australischen Städten und Zielen in den USA und Großbritannien anbieten, die derzeit eine Zwischenlandung erfordern.

STELLANTIS

baut zwei Werke in Kanada aus und investiert umgerechnet 2,65 Milliarden Euro als Teil seiner langfristigen Elektrifizierungsstrategie.

