Der Dollar gab nach der jüngsten Rally etwas nach, der Dollar-Index reduzierte sich um knapp 0,3 Prozent. Gleichwohl zeigte sich der Greenback weiter in der Nähe seiner jüngsten Hochs - den höchsten Ständen seit März 2020. Der geldpolitische Straffungskurs der Fed sollte den Greenback auch weiterhin stützen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 103,68 102,41 +1,2% 1,27 +41,3%

Brent/ICE 106,12 104,97 +1,1% 1,15 +39,3%

Die Ölpreise zeigten sich mit Abgaben von über 2 Prozent. Der Markt pendele zwischen Angebots- und Nachfragesorgen, zuletzt hätten mal wieder letztere überwogen, hieß es mit Blick auf die sich abkühlende Weltkonjunktur - vor allem die Schwäche in China drücke die Preise. Aus China wurden neue Corona-Kontrollen gemeldet, es drohten weitere Abriegelungen. Zudem mehrten sich die Zweifel am Zustandekommen des EU-Ölembargos gegen Russland.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.864,79 1.868,04 -0,2% -3,25 +1,9%

Silber (Spot) 22,56 22,57 -0,0% -0,01 -3,2%

Platin (Spot) 971,23 966,50 +0,5% +4,73 +0,1%

Kupfer-Future 4,30 4,27 +0,7% +0,03 -3,4%

Nach der jüngsten Schwäche stabilisierte sich der Goldpreis (+0,2%). Der Anstieg der Rentenrenditen und auch des Dollar legten eine Pause ein und halfen so dem Edelmetall auf die Sprünge.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

US-ROHÖLLAGER

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,5 Millionen Barrel gesunken, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Plus von 4,8 Millionen Fass berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 4,5 Millionen Barrel nach minus 3,9 Millionen eine Woche zuvor.

NATO

Der US-General Christopher Cavoli wird neuer Oberbefehlshaber der Nato-Truppen in Europa. Der Nordatlantikrat stimmte seiner Nominierung am Dienstag in Brüssel zu, wie eine Sprecherin der Militärallianz auf Twitter mitteilte. Cavoli übernimmt die Militärführung der Nato inmitten des Ukraine-Kriegs und der größten Spannungen mit Russland seit dem Kalten Krieg.

KOREA

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs ein "nicht identifiziertes Projektil" abgefeuert. Das Geschoss sei in Richtung Osten abgefeuert worden, teilte der Generalstabschef in Seoul am Mittwochmorgen mit. Der jüngste Abschuss erfolgte nur wenige Tage vor dem Amtsantritt des neuen südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol, der eine härtere Gangart gegenüber dem Norden gelobt hat.

AIRBNB

hat in den ersten drei Monaten 2022 mehr umgesetzt und seinen Verlust stärker eingedämmt als erwartet. Nach dem Einbruch während der Coronakrise verzeichnete das Online-Portal zur Buchung und Vermietung von Unterkünften nun einen Buchungsanstieg von 67 Prozent und rechnet zudem mit einem starken Sommer-Quartal. Die Gesellschaft geht davon aus, dass in diesem Jahr auf Gesamtjahressicht erstmals ein Nettogewinn in der Bilanz stehen könnte. Der Umsatz stieg auf 1,5 Milliarden Dollar, ein Plus von 70 Prozent.

AMD

wird für das laufende Jahr optimistischer und hebt den Umsatzausblick an. Der US-Halbleiterkonzern reagierte damit auf die Übernahme der Xilinx Inc., aber auch auf gestiegene Erlöse bei Servern und anderen Bereichen. Im ersten Quartal kletterte das Ergebnis auf 786 (Vorjahr 555) Millionen Dollar bzw. 56 (Vj. 45) Cent je Aktie. AMD setzte in der ersten Periode 5,89 (3,45) Milliarden Dollar um.

Starbucks

Die US-Kaffeehauskette hat im zweiten Geschäftsquartal dank robuster Umsätze in Nordamerika Umsatz und Gewinn gesteigert. Allerdings wurden in China herbe Einbußen verzeichnet, weil der Lockdown im zweitgrößten Markt von Starbucks das Geschäft beeinträchtigte. Den Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 legte der Konzern wegen der Filialschließungen in China zunächst auf Eis. Zudem kündigte die Gesellschaft rund 200 Millionen Dollar an Investitionen für Filialen und in neue Mitarbeiter an.

