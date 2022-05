METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.875,94 1.877,12 -0,1% -1,18 +2,5%

Silber (Spot) 22,41 22,53 -0,5% -0,12 -3,9%

Platin (Spot) 957,39 985,19 -2,8% -27,80 -1,4%

Kupfer-Future 4,27 4,29 -0,3% -0,01 -4,1%

Dollarstärke und gestiegene Marktzinsen belasteten das Gold(-0,2%) leicht.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

APPLE / GOOGLE / MICROSOFT

Apple, Google und Microsoft wollen Passwörter abschaffen und durch eine sicherere Methode für den Zugang zu Konten oder Geräten ersetzen. Die drei Technologie-Giganten wollten "plattformübergreifend zusammenarbeiten", um die "vollständige Umstellung auf eine passwortlose Welt" zu verwirklichen, erklärte der Vizepräsident von Microsoft, Alex Simons, am Donnerstag. Die Unternehmen wollen demnach auf Sicherheitsstandards setzen, die von der Fido-Allianz und dem Word Wide Web Consortium entwickelt wurden.

NEWS CORP

Die News Corp hat den Gewinn im dritten Geschäftsquartal dank einer guten Entwicklung im Immobilienservicegeschäft ihren Umsatz und Gewinn erhöht. Rückenwind erhielt der US-Medienkonzern zudem von Dow Jones & Co, zu der unter anderem das Wall Street Journal und diese Nachrichtenagentur gehören. Der Konzernumsatz kletterte um 7 Prozent auf 2,5 Milliarden US-Dollar. Das Segmentergebnis, in dem unter anderem Zinsen, Steuern, Abschreibungen, Wertminderungen und Restrukturierungskosten nicht enthalten sind, stieg um 20 Prozent. News Corp verzeichnete im Quartal einen Nettogewinn von 82 Millionen Dollar oder 14 Cents je Aktie, verglichen mit 79 Millionen Dollar oder 13 Cents je Aktie im Vorjahreszeitraum.

PELOTON INTERACTIVE

Das US-Fitnessunternehmen sucht offenbar nach Investoren und erwägt Kreisen zufolge den Verkauf einer beträchtlichen Minderheitsbeteiligung. Peloton Interactive habe potenzielle Investoren im Visier, darunter Unternehmen aus der Branche und Private-Equity-Firmen, die einen Anteil von 15 bis 20 Prozent übernehmen könnten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Die Gespräche befänden sich aber in einem frühen Stadium und es gebe keine Garantie dafür, dass das in New York ansässige Unternehmen einen Käufer finde oder einem Geschäft zustimme.

