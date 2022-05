Der ehemalige brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva hat am Samstag seinen Wahlkampf für eine neue Amtszeit gestartet.

POLITIK HONGKONG

In Hongkong ist der ehemalige Sicherheitschef John Lee zum neuen Regierungschef gewählt worden. Ein Peking-treues 1461-köpfiges Komitee wählte Lee am Sonntag mit 1416 Stimmen, einen Gegenkandidaten gab es nicht. Lee spielte eine zentrale Rolle bei der Unterdrückung der Hongkonger Demokratie-Bewegung, die im Jahr 2019 Millionen Demonstranten mobilisiert hatte.

HANDELSBILANZ CHINA

Chinas Exportboom ist im April abgeebbt. Die Ausfuhren stiegen wie von Volkswirten erwartet um 3,9 Prozent, nachdem sie im März noch um 14,7 Prozent zugelegt hatten. Die strikten Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Coronavirus dämpften die Produktion und sorgten für angespannte Lieferketten. Die Importe blieben auf Vorjahresniveau. Im März waren die Einfuhren noch um 0,1 Prozent gesunken. Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 3 Prozent gerechnet. Der Handelsbilanzüberschuss lag im April bei 51,1 Milliarden US-Dollar, hier hatte die Prognose der Volkswirte auf 50,3 Milliarden gelautet. Für März hatte China einen Überschuss von 47,38 Milliarden gemeldet.

BRUTTOINLANDSPRODUKT (BIP) INDONESIEN

Das indonesische BIP stieg im ersten Quartal zum Vorjahr um 5,01 Prozent. Volkswirte hatten einen Anstieg um 5,0 Prozent erwartet.

TWITTER

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist mit einer Klage auf Freigabe seines Nutzerkontos beim Online-Mitteilungsdienst Twitter gescheitert. Ein Bundesrichter in Kalifornien wies Trumps in der Klage vorgebrachtes Argument zurück, die Twitter-Sperre stelle eine "Zensur" dar und verstoße damit gegen das in der Verfassung verankerte Recht auf freie Meinungsäußerung. Twitters Nutzungsbedingungen erlaubten dem Unternehmen vielmehr, jedes beliebige Nutzerkonto oder jeden beliebigen Inhalt ohne Angabe von Gründen zu sperren, urteilte der Richter.

