METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.862,63 1.854,18 +0,5% +8,45 +1,8%

Silber (Spot) 22,04 21,81 +1,1% +0,23 -5,5%

Platin (Spot) 966,95 959,88 +0,7% +7,08 -0,4%

Kupfer-Future 4,25 4,19 +1,4% +0,06 -4,6%

Die Perspektive auf weiter steigende Leitzinsen drückte den Goldpreis um 1,6 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

POLITIK SÜD- UND NORDKOREA

Südkoreas neuer Präsident Yoon Suk Yeol hat nach seiner Vereidigung die vollständige nukleare Abrüstung Nordkoreas verlangt - und damit einen schärferen Ton im innerkoreanischen Konflikt angekündigt. In seiner Antrittsrede sagte Yoon am Dienstag vor der Nationalversammlung in Seoul, die Atomwaffen des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un seien eine Bedrohung für die Sicherheit Südkoreas, der Region und der ganzen Welt.

UN / RAKETENTESTS NORDKOREA

Die USA haben eine öffentliche Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates zum jüngsten Raketentest Nordkoreas beantragt. Wie am Montag aus diplomatischen Kreisen verlautete, soll die Sitzung am Mittwoch um 21.00 Uhr MESZ stattfinden.

MATCH GROUP / GOOGLE

Die Muttergesellschaft der Dating-App Tinder hat in den USA Klage gegen Google eingereicht, weil der Technologieriese angeblich seine marktbeherrschende Stellung missbraucht. "Google dominiert und kontrolliert fast vollständig den Markt für den Vertrieb von Apps" für sein Handy-Betriebssystem Android, erklärte die Match Group.

TWITTER

Die Pläne von Elon Musk für den Kurznachrichtendienst Twitter stehen im Einklang mit den neuen Regeln der Europäischen Union (EU) für Internetkonzerne, die darauf abzielen, dass Social-Media-Unternehmen mehr für die Überwachung illegaler Inhalte tun. Das sagte der US-Milliardär und Tesla-Gründer in einem Video, das auf dem Twitter-Account von EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton veröffentlicht wurde. Musks ursprüngliche Vision für Twitter war bei den Regulierungsbehörden in Europa auf Bedenken gestoßen.

UBER

will CEO Dara Khosrowshahi zufolge seine Marketingausgaben kürzen und weniger Mitarbeiter einstellen, um sich auf das Erreichen von Gewinnen zu konzentrieren. Investoren seien weniger tolerant gegenüber Unternehmen geworden, die Marktanteile gewinnen, dies aber auf Kosten ihrer Gewinne tun, schrieb der CEO in einer Email an die Mitarbeiter am Sonntagabend über seine jüngsten Diskussionen mit Investoren.

IPO / GRINDR

Das soziale Netzwerk Grindr strebt an die Börse. Die Dating-App, die sich vor allem an schwule Männer richtet, will sich dafür mit dem börsennotierten Akquisitionsvehikel (Spac) Tiga Acquisition zusammenschließen. Wie die US-Unternehmen mitteilten, wird Grindr nach der Transaktion auf eine Bewertung von geschätzt 2,1 Milliarden US-Dollar kommen.

