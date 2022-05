Die USA und China haben im UN-Sicherheitsrat um den richtigen Umgang mit einem laut US-Angaben kurz bevorstehenden nordkoreanischen Atomtest gestritten. "Wir müssen das Sanktionsregime stärken und nicht an einer Lockerung der Sanktionen interessiert sein", betonte die US-Botschafterin bei der UNO, Linda Thomas-Greenfield, am Mittwoch bei einer Dringlichkeitssitzung. Der chinesische UN-Botschafter Zhang Jun erwiderte hingegen, zusätzliche Sanktionen könnten Pjöngjang erst "zu proaktiveren Maßnahmen zwingen".

FED

Der Präsident der Fed von St. Louis, James Bullard, erklärte in einem Interview auf Yahoo Finance, er sei mit dem Plan zufrieden, die Zinssätze bei den nächsten beiden Sitzungen um jeweils 50 Basispunkte anzuheben. Bullard gehörte in diesem Jahr zu den führenden Befürwortern aggressiver Zinserhöhungen.

APPLE / SAUDI ARAMCO

Saudi Aramco hat Apple als das wertvollste Unternehmen der Welt überholt. Die teilstaatliche saudiarabische Gesellschaft, die als größtes ölproduzierendes Unternehmen der Welt gilt, wurde auf der Grundlage des Aktienkurses bei Börsenschluss am Mittwoch mit 2,42 Billionen Dollar (2,3 Billionen Euro) bewertet. Der Börsenwert von US-Technologiekonzern Apple sank auf 2,37 Billionen Dollar. Während Saudi Aramco vom steigenden Ölpreis profitiert, sind die Technologieaktien in den vergangenen Wochen eingebrochen.

RIVIAN

hat zwar in seinem Erstquartal den Verlust drastisch ausweitet und weniger umgesetzt als erwartet. Allerdings hält der Konzern an seiner im März gesenkten Produktionsprognose für das Gesamtjahr fest. Der Konzern will insgesamt 25.000 Fahrzeuge fertigen. Im ersten Quartal waren es 2.553 Fahrzeuge.

===

