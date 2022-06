Die australische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2022 solide gewachsen und hat die Unterbrechungen wegen Omikron und die Überschwemmungen an der Ostküste zu Beginn des Jahres gut überstanden. Das BIP wuchs um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal und um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Volkswirte hatten mit plus 0,6 Prozent bzw plus 3,0 Prozent gerechnet.

CHINA - Konjunktur

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Mai dank immer mehr Corona-Lockerungsmaßnahmen in vielen Städten leicht verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global (ehemals IHS Markit) ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 48,1 (April: 46,0) Punkte.

MEXIKO - Takabindustrie

Der Verkauf von E-Zigaretten und ähnlichen Produkten ist in Mexiko künftig verboten. Die Regierung begründete ihre Entscheidung am Dienstag mit Gesundheitsbedenken.

UKRAINE-BLOG

- Russische Truppen haben in der schwer umkämpften Industriestadt Sjewjerodonezk im Osten Ukraine offenbar einen Salpetersäuretank getroffen. Der Regionalgouverneur Serhij Gajdaj rief die Bevölkerung auf, "in Sodalösung getränkte Gesichtsmasken bereitzuhalten", um sich gegen giftige Dämpfe zu wappnen.

- Die USA wollen die ukrainischen Streitkräfte mit Mehrfachraketenwerfern ausstatten. US-Präsident Biden hatte noch am Montag die Lieferung von Mehrfachraketenwerfern an die Ukraine ausgeschlossen, die Ziele in Russland erreichen könnten. Am Dienstagabend kündigte er allerdings in einem Meinungsbeitrag für die New York Times an, der Ukraine "fortschrittlichere Raketensysteme" zu liefern.

USA / NORDKOREA

Die USA wollen sich für schärfere UN-Sanktionen gegen Nordkorea einsetzen, falls das Land einen Atomtest vornimmt. Zunächst müsse die UNO jedoch die bestehenden Sanktionen durchsetzen.

HP

hat ein weiteres starkes Quartal bei PC-Verkäufen verzeichnet und seine Gewinnprognose angehoben. HP erhöhte die Gewinnprognose für 2022 auf 4,24 bis 4,38 Dollar je Aktie. Der Nettoumsatz lag bei 16,5 Milliarden Dollar, 4 Prozent mehr als vor einem Jahr mit 15,9 Milliarden Dollar. Das Unternehmen vermeldete für das zweite Geschäftsquartal einen Nettogewinn von 1 (1,2) Milliarde Dollar bzw. 94 (98) Cent je Aktie. Der bereinigte Gewinn lag bei 1,08 Dollar je Aktie. HP gab eine Prognose von 1,03 bis 1,08 Dollar je Aktie für das laufende dritte Geschäftsquartal ab und übertraf damit die Prognosen von Analysten mit 1,02 Dollar. Für das zweite Geschäftsquartal lauteten die Prognosen beim Nettogewinn auf 1,05 Dollar je Aktie und beim Umsatz auf 16,2 Milliarden Dollar.

