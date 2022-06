+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK JAPAN

Spekulationen über eine Straffung der Geldpolitik bei der Bank of Japan mit dem Ziel, einen weiteren Verfall des Yen zu vermeiden, hat ein Lenkungsratsmitglied der Notenbank jetzt zurückgewiesen. "Wenn die Bank die Geldpolitik einsetzt, um auf kurzfristige Schwankungen (auf dem Devisenmarkt) zu reagieren, bevor sie ihr Ziel der Basisinflation erreicht hat, hätte dies negative Auswirkungen auf die japanische Wirtschaft", sagte Geldpolitiker Seiji Adachi.

INDONESIEN

Die indonesichen Kernverbraucherpreise sind im Mai gegenüber dem Vorjahr 2,58 Prozent höher ausgefallen. Ökonomen hatten 2,60 Prozent geschätzt.

UKRAINE-BLOG

- Die USA wollen der Ukraine insgesamt vier Mehrfachraketenwerfer zur Verfügung stellen. Wie das US-Verteidigungsministerium mitteilte, soll das neue Waffenpaket für Kiew zudem weitere 1.000 Javelin-Panzerabwehrraketen und vier Mi-17-Hubschrauber umfassen.

ÖLVORÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,2 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,3 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Donnerstag erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,5 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,1 Millionen Barrel.

USA/TAIWAN

Die USA und Taiwan haben Gespräche über intensivere Handelsbeziehungen gestartet. Die stellvertretende US-Handelsbeauftragte Sarah Bianchi und der taiwanische Handelsbeauftragte John Deng riefen bei einem virtuellen Treffen die "US-Taiwan-Initiative zum Handel im 21. Jahrhundert" ins Leben. Die Initiative dürfte die angespannten Beziehungen zwischen den USA und China weiter belasten.

USA -Konjunktur

Die US-Wirtschaft ist laut dem Beige Book der US-Notenbank zuletzt kontinuierlich gewachsen. Die meisten Distrikte meldeten allerdings ein geringes oder moderates Wachstum. Zu den größten Herausforderungen zählten die schwierige Situation auf dem Arbeitsmarkt und die Störungen der Lieferketten. Steigende Zinsen, die Inflation, der Ukraine-Krieg und Pandemiefolgen seien ebenfalls genannt worden. Die Beschäftigung sei in allen Distrikten moderat gestiegen, Arbeitskräfte seien knapp. Mit Blick auf die Inflation seien in den meisten Regionen starke oder robuste Preiserhöhungen verzeichnet worden.

META

Nach 14 Jahren im Amt als Chief Operating Officer (COO) gibt Sheryl Sandberg ihren Posten bei der Facebook-Mutter Meta ab.

PFIZER/BIONTECH

haben bei der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung ihres Covid-19-Vakzins für Kinder unter 5 Jahren beantragt. Bereits im vergangenen Monat hatten die beiden Pharma-Unternehmen erklärt, dass drei Dosen ihres mRNA-Impfstoffs bei Kindern im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren zu 80 Prozent wirksam sind.

TESLA

Tesla-Chef Elon Musk fordert die Mitarbeiter zur Rückkehr in die Büros auf. Die Beschäftigten des Elektroautoherstellers müssen demnach mindestens 40 Stunden pro Woche in den Büros verbringen. Beschäftigte, die nicht ins Büro zurückkehren wollten, könnten sich eine andere Beschäftigung suchen. Die harte Haltung des Managers zur Arbeit im Büro unterscheidet sich von der eines Großteils der Unternehmen im Silicon Valley, wo flexible Arbeitsrichtlinien während der Covid-19-Pandemie gang und gäbe wurden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2022 02:03 ET (06:03 GMT)