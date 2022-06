Angesichts der steigenden Inflation hat die indische Notenbank ihre Zinsen erneut erhöht. Der geldpolitische Rat habe entschieden, den Leitzins um 50 Basispunkte auf 4,9 Prozent anzuheben, sagte der Gouverneur der Reserve Bank of India, Shaktikanta Das. Die vom Wall Street Journal befragten Ökonomen hatten mehrheitlich mit einem Zinsschritt in dieser Größenordnung gerechnet.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Wirtschaft ist im ersten Quartal nicht so deutlich geschrumpft wie in der ersten Schätzung angenommen. Das BIP sank auf annualisierter Basis um 0,5 Prozent. Vorläufige Daten hatten ein Minus von 1,0 Prozent gezeigt. Im Vergleich zum Vorquartal stand ein Rückgang von revidiert 0,1 Prozent zu Buche.

KONJUNKTUR SINGAPUR

Singapurs Wirtschaft wird in diesem Jahr wahrscheinlich langsamer wachsen als bisher erwartet, die Verbraucherpreise dürften stärker als noch im März prognostiziert zulegen. Dabei dürfte das schwächere Wachstum in Sektoren wie dem Baugewerbe und den Nicht-Öl-Exporten sich stärker bemerkbar machen als die Zuwächse im verarbeitenden Gewerbe und beim privaten Verbrauch, wie eine Umfrage der Notenbank ergab.

US-ÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,8 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um ebenfalls 1,8 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,9 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,3 Millionen Barrel.

NOVAVAX

Ein Expertengremium der US-Arzneimittelbehörde FDA hat den Corona-Impfstoff Novavax empfohlen - obwohl die Behörde in einer Vorabanalyse noch einen "Anlass zur Sorge" wegen eines möglichen Risikos einer Herzmuskelentzündung gesehen hatte. Nach dem Votum der Experten wird erwartet, dass die FDA in Kürze eine Notfallzulassung für Novavax erteilt.

SHOPIFY

führt einen Aktiensplit durch. Die Aktionäre genehmigten einen Split im Verhältnis 1 zu 10, wie der Anbieter von E-Commerce-Software mitteilte. Sie segneten außerdem die Ausgabe einer "Gründer-Aktie" ab, die die Kontrolle von CEO Tobias Lütke über das Unternehmen mit Sitz in Ottawa zementiert.

