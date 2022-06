Der Goldpreis ermäßigte sich um 0,3 Prozent. Zum einen verteuerte der steigende Dollar das Edelmetall für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum, zum anderen minderten die steigenden Marktzinsen die Attraktivität des zinslos gehaltenen Goldes.

KONJUNKTUR CHINA

Der Verbraucherpreisindex in China ist im Mai um 2,1 Prozent gegenüber Vorjahr und damit im gleichen Tempo wie im April gestiegen. Die Prognose lautete auf 2,2 Prozent. Der Erzeugerpreisindex stieg um 6,4 Prozent, was eine Abschwächung gegenüber dem Plus von 8,0 Prozent im April bedeutet, und minimal über dem erwarteten Anstieg von 6,3 Prozent liegt.

GELDPOLITIK KANADA

Die aggressiven Zinserhöhungen zur Eindämmung der historisch hohen Inflation könnten nach Einschätzung der Bank of Canada die bestehenden Schwachstellen im Finanzsystem Kanadas verschärfen. Die Zentralbank erklärte, es sei unklar, ob der jüngste Rückgang der kanadischen Immobilienverkäufe und -preise nach den Zinserhöhungen eine vorübergehende Entwicklung oder der Beginn einer erheblichen, dauerhaften Preiskorrektur sei.

DISNEY

In einer überraschenden Umstrukturierung hat der Konzern Peter Rice, eine Top-Fernseh-Führungskraft, nur wenige Monate nach Verlängerung seines Vertrags entlassen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. In einer separaten Erklärung bekräftigte Susan Arnold, Vorsitzende des Verwaltungsrats, zudem die Unterstützung für Chief Executive Bob Chapek, der unter dem Druck von Investoren, Mitarbeitern und Gesetzgebern steht, da der Aktienkurs des Unternehmens in diesem Jahr fast um die Hälfte eingebrochen ist und das Unternehmen in politische Kontroversen im ganzen Land verwickelt wurde.

META PLATFORMS

Facebook überprüft offenbar sein Engagement für die Bezahlung von Nachrichten auf der eigenen Plattform. Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, berichten, Verlagen könnten Einnahmeausfälle in zweistelliger Millionenhöhe drohen.

June 10, 2022 01:40 ET (05:40 GMT)