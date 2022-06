METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.814,83 1.808,40 +0,4% +6,43 -0,8%

Silber (Spot) 21,16 21,11 +0,2% +0,05 -9,2%

Platin (Spot) 930,84 925,03 +0,6% +5,81 -4,1%

Kupfer-Future 4,18 4,16 +0,5% +0,02 -6,0%

Der feste Dollar und die anziehenden Marktzinsen belasteten erneut den Goldpreis, dieser sank auf ein Vierwochentief.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

ÖLLAGERBESTÄNDE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,7 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 1,8 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 2,2 Millionen Barrel nach plus 1,8 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,4 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,1 Millionen Fass.

GELDPOLITIK CHINA

Chinas Zentralbank hat zwei zentrale Zinssätze unverändert gelassen, nachdem sie im Mai die Zinsen zur Unterstützung des Wachstums gesenkt hatte. Die People's Bank of China (PBoC) beließ den Zinssatz für die einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) unverändert bei 2,85 Prozent, während sie dem Bankensystem über die MLF Liquidität in Höhe von 200 Milliarden Yuan (umgerechnet 28,46 Milliarden Euro) zuführte. Auch der Zinssatz für siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte wurde bei 2,1 Prozent belassen.

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesische Wirtschaftstätigkeit hat sich im Mai entgegen den Erwartungen belebt. Die Industrieproduktion stieg im Mai um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, nach einem Rückgang von 2,9 Prozent im April, und lag damit über den Erwartungen der vom Wall Street Journal befragten Volkswirte, die mit einem Rückgang um 1 Prozent gerechnet hatten. Die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für den chinesischen Konsum, fielen um 6,7 Prozent verglichen mit einem Rückgang von 11,1 Prozent im April, teilte das Nationale Amt für Statistik mit. Hier hatten die Volkswirte im Schnitt mit einem Rückgang um 6,9 Prozent gerechnet. Chinas städtische Arbeitslosenquote fiel im Mai auf 5,9 Prozent nach einem Zweijahreshoch von 6,1 Prozent im April. Peking hatte im Mai die strengen Kontrollmaßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 gelockert, um das Wachstum zu stützen.

KONJUNKTUR JAPAN

Maschinenbauaufträge Kern Apr +10,8% (PROG: +1,5%) gg Vm

Maschinenbauaufträge Kern Apr +19,0% gg Vj

KONJUNKTUR INDONESIEN

Exporte Mai 21,51 Mrd USD

Importe Mai 18,61 Mrd USD

Handelsbilanz Mai Überschuss 2,90 Mrd USD (PROG Überschuss 3,80 Mrd USD)

BP

Der britische Öl- und Gaskonzern übernimmt die Führung bei einem mehr als 30 Milliarden US-Dollar teuren Projekt zur Herstellung großer Mengen von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien im australischen Hinterland in der Region Pilbara. BP erhalte einen Anteil von 40,5 Prozent an dem als Asian Renewable Energy Hub bezeichneten Projekt und werde dessen Betreibe.

DISNEY

Mehr als ein Dutzend mehrheitlich muslimische Länder haben Disneys neuen Animationsfilm "Lightyear", in dem sich zwei weibliche Charaktere küssen, aus ihren Kinos verbannt. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus dem Unterhaltungskonzern nahestehenden Kreisen erfuhr, haben unter anderem Ägypten und Saudi-Arabien den Ableger aus der "Toy Story"-Filmreihe nicht zugelassen. Disney hat es demnach abgelehnt, die Szenen zu entfernen und will den Film auf allen Märkten anbieten, "wie er ist".

RAYTHEON

hat für seine Tochter Pratt and Whitney Military Engines dem US-Verteidigungsministerium zufolge eine Änderung eines bestehenden Vertrages über Antriebssysteme für das Joint Strike Fighter Programm in Höhe von maximal rund 4,385 Milliarden US-Dollar erhalten. Wie das Pentagon mitteilte, sieht der Änderungsauftrag die Produktion und Lieferung von Antriebssystemen sowie von Komponenten, Teilen und Materialien mit langer Vorlaufzeit vor.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2022 01:30 ET (05:30 GMT)