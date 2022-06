Kurz vor der Wiederaufnahme der festgefahrenen Atomgespräche hat der Iran eine neue Trägerrakete für Satelliten getestet. Der Satellitenträger "Soldschanah" sei zum zweiten Mal getestet worden, "um vorher festgelegte Forschungsziele zu erreichen", sagte der Sprecher der Raumfahrtabteilung des iranischen Verteidigungsministeriums, Ahmed Hosseini. Im Februar 2021 hatte das Ministerium den ersten Test des Satellitenträgers gemeldet, ohne Angaben zum Ergebnis zu machen.

G7

Die G7-Staaten wollen hunderte Milliarden US-Dollar in die Verbesserung von Klimaschutz, Gesundheit und Kommunikationstechnologien in Entwicklungs- und Schwellenländer stecken. Die Gruppe von sieben führender Wirtschaftsnationen (G7) will mit ihrer "Partnerschaft für globale Infrastruktur und Investitionen" ein Gegengewicht zur "Neuen Seidenstraßen"-Initiative Chinas schaffen.

3M

Dem US-Mischkonzern drohen Kosten in Milliardenhöhe. Mehr als 100.000 US-Militärveteranen haben Klage gegen das Unternehmen wegen erlittener Gehörschäden eingereicht, die ihrer Meinung nach auf Mängel in den für das Militär gefertigten 3M-Ohrstöpseln zurückzuführen sind.

TESLA, GM & FORD

Die hohen Benzinpreise veranlassen immer mehr Menschen dazu, den Kauf eines Elektrofahrzeugs in Betracht zu ziehen. Aber auch im Autohaus droht den Käufern ein Preisschock. Die Autohersteller haben die Preise für Elektroautos erhöht, teilweise um die steigenden Materialkosten für die großen E-Batterien auszugleichen.

