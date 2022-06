Die USA haben sich "enttäuscht" über die indirekten Atomverhandlungen mit dem Iran in der katarischen Hauptstadt Doha gezeigt. Bei den Gesprächen seien "keine Fortschritte" erzielt worden, erklärte das US-Außenministerium. "Die indirekten Gespräche in Doha sind beendet, und während wir der EU für ihre Bemühungen sehr dankbar sind, sind wir enttäuscht, dass der Iran ein Mal mehr nicht positiv auf die Initiative der EU reagiert hat." Zuvor hatte der EU-Beauftragte für den Iran, Enrique Mora, erklärt, "zwei intensive Tage" an Gesprächen hätten "noch nicht" zu dem erhofften Erfolg geführt.

KONJUNKTUR JAPAN

Industrieproduktion Mai -7,2% (PROG: -0,3%) gg Vm

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Index Frühindikatoren Mai 99,4 (Apr: 99,3)

PFIZER/BIONTECH

haben eine neue Liefervereinbarung mit den USA für Corona-Impfstoffe bekannt gegeben. Diese umfasst 105 Millionen Impfdosen, wozu auch der an Omikron angepasste Covid-19-Impfstoff für Erwachsene gehört, sofern dieser von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Genehmigung erhält. Die US-Regierung wird den beiden Unternehmen nach Erhalt der Impfdosen insgesamt 3,2 Milliarden US-Dollar zahlen. Die Auslieferung soll bereits im Spätsommer 2022 beginnen und wird bis zum vierten Quartal diesen Jahres andauern, hieß in der Mitteilung weiter.

EXXON MOBIL

Der US-Ölkonzern verkauft sein kanadisches Schiefergasgeschäft für rund 1,5 Milliarden US-Dollar in bar an den kanadischen Konkurrenten Whitecap Resources Inc. Damit zieht sich der Ölriese aus Regionen zurück, die reich an Erdgas sind, aber relativ abgelegen, und in denen Pipelines und andere Infrastruktur fehlen. Die Transaktion soll im dritten Quartal abgeschlossen werden.

