Der chinesische Präsident Xi Jinping hat zum 25. Jahrestag der Rückgabe Hongkongs an China ein Festhalten am Grundsatz "Ein Land, zwei Systeme" bekräftigt. Es handle sich um "so ein gutes System", dass es "überhaupt keinen Grund" gebe, es zu ändern, sagte Xi in einer Rede in Hongkong. Xi beteuerte, alles was China im Umgang mit der früheren britischen Kronkolonie unternommen habe, sei "zum Wohle Hongkongs". Im Rahmen der Jubiläumsfeiern wurde am Freitag auch der neue Hongkonger Regierungschef John Lee ins Amt eingeführt, der bei der Unterdrückung der Massendemonstrationen der Demokratie-Bewegung 2019 eine zentrale Rolle gespielt hatte.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Stimmung unter Japans großen Herstellern hat sich in den drei Monaten bis Juni stärker eingetrübt als erwartet. Der Hauptindex, der die Stimmung der großen Hersteller misst, lag bei plus 9, wie aus der vierteljährlichen Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan hervorgeht. In der März-Umfrage hatte der Index noch plus 14 erreicht. Damit hat sich die Stimmung zum zweiten Mal in Folge verschlechtert. Volkswirte hatten mit einem Stand von plus 12 gerechnet.

MICRON

hat für das dritte Geschäftsquartal deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn vermeldet, jedoch mit dem Ausblick auf das vierte Quartal die Erwartungen verfehlt. So legte der Umsatz des Halbleiterherstellers im Berichtszeitraum um 16 Prozent auf 8,64 Milliarden US-Dollar zu. Der Gewinn verbesserte sich sogar um 51 Prozent auf 2,63 Milliarden Dollar. Für das laufende vierte Geschäftsquartal prognostiziert der Konzern einen Umsatz von 7,2 Milliarden Dollar, was deutlich unter der Factset-Schätzung von 9,15 Milliarden Dollar liegt. Auch der erwartete Gewinn je Aktie liegt mit 1,52 Dollar unter der Markterwartung.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2022 01:32 ET (05:32 GMT)