Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,8 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,8 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,2 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,5 Millionen Barrel.

APPLE

plant einem Agenturbericht zufolge eine Smartwatch für Extremsportler. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, soll die Extremsport-Uhr aus einem robusten Metall statt aus Aluminium bestehen, ein bruchsicheres Display und eine größere Batterie als die Standard-Apple-Watch haben, damit die Sportler ihre Trainingseinheiten über einen längeren Zeitraum verfolgen können.

MERCK & CO

befindet sich nach Angaben informierter Personen in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme des Biotech-Unternehmens Seagen. Die Übernahme der auf Krebstherapien spezialisierten Seagen Inc könnte einen Wert von rund 40 Milliarden US-Dollar haben und binnen weniger Wochen unter Dach und Fach gebracht werden. Diskutiert werde zurzeit ein Kaufpreis von mehr als 200 Dollar je Seagen-Aktie, so die Informanten.

PFIZER

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat die antivirale Pille Paxlovid von Pfizer mit einigen Einschränkungen zur Behandlung von Covid-19 zugelassen. Bislang verkaufte der Pharmakonzern die Pille unter einer Notfallzulassung an die US-Regierung, die dann die Verteilung organisierte.

SAMSUNG ELECTRONICS

geht davon aus, dass der operative Gewinn im zweiten Quartal um 11,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 14 Billionen Won gestiegen ist, umgerechnet rund 10,5 Milliarden Euro. Der Umsatz dürfte um gut ein Fünftel auf 77 Billionen Won zugelegt haben. Analysten hatten im Konsens von S&P Global Market Intelligence mit einem operativen Gewinn von 14,6 Billionen Won und einem Umsatz von 76,9 Billionen Won gerechnet.

