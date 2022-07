Die Zentralbank hat den Leitzins um 75 Basispunkte angehoben, der Einlagensatz steigt von 2,50 auf 3,25 Prozent, der Ausleihsatz von 3,00 auf 3,75 Prozent.

GELDPOLITTIK USA

Trotz der verheerenden Inflationsdaten in den USA erwartet die Präsidentin der Cleveland-Fed, Loretta Mester, derzeit keine beschleunigte Straffung der Geldpolitik . Der Verbraucherpreisindex für Juni "war durchweg schlecht, es gab keine guten Nachrichten in diesem Bericht", sagte Mester. Solange es keine überzeugenden Beweise dafür gebe, dass es eine Umkehr bei der Inflation gebe und sie sich auf einem Abwärtspfad befinde, müsse die US-Notenbank mehr tun. Ob die Daten die Fed dazu bewegen werden, die Zinsen am Ende des Monats um einen dreiviertel Prozentpunkt oder einen ganzen Prozentpunkt anzuheben, bleibe abzuwarten. "Wir müssen diese Entscheidung nicht heute treffen, und es kommen noch mehr Daten, bei denen ich sehr aufmerksam sein werde, bevor ich die Entscheidung treffe."

NORDKOREA

hat die selbsternannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine anerkannt.

SINGAPUR - Konjunktur

Das BIP in Singapur ist im zweiten Quartal 4,8 Prozent höherausgefallen als im Vorjahr. Die Prognose lautete auf 5,2 Prozent.

USA - Haushalt

Das US-Haushaltsdefizit ist im Juni deutlich kleiner geworden und sank um 49 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf 89 Milliarden Dollar. Die Ausgaben gingen um 12 Prozent auf 550 Milliarden Dollar zurück, vor allem wegen geringerer Ausgaben für Pandemie-Programme. Die Einnahmen stiegen um 3 Prozent auf 461 Milliarden Dollar, unter anderem dank höherer Unternehmenssteuereinnahmen und Zöllen.

USA - Konjunktur

Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge seit Mitte Mai moderat gewachsen. Wie aus dem sogenanten Beige Book hervorgeht, meldeten jedoch mehrere Distrikte wachsende Anzeichen für eine Verlangsamung der Nachfrage. Aus fünf Distrikten wurde über ein erhöhtes Risiko für eine Rezession berichtet. Laut Beige Book meldeten alle Distrikte substanzielle Preisanstiege für Verbraucher. Bei Baustoffen wie Holz und Stahl habe sich in drei Viertel der Regionen jedoch eine Mäßigung der Preise gezeigt.

BANKENAUFSICHT USA

Der US-Senat hat den Finanzexperten Michael Barr als neuen Gouverneur der Notenbank Federal Reserve mit Zuständigkeit für die Bankenaufsicht bestätigt.

NETFLIX/MICROSOFT

Netflix hat sich für eine Partnerschaft mit Microsoft entschieden, um ein werbegestütztes Streaming-Angebot auf den Markt zu bringen.

PANASONIC

Der wichtigste Batterielieferant von Tesla in den USA, Panasonic, plant ein neues Batteriewerk für Elektroautos in Kansas. Das Investitionsvolumen bezifferte der Konzern auf 4 Milliarden Dollar. Das neue Werk geht einher mit den Plänen von Tesla, die Produktion in den USA zu erhöhen.

UNITED AIRLINES

muss mit der Pilotengewerkschaft das bereits vereinbare Gehaltspaket wieder aufschnüren. Nachdem die Piloten Bedenken zu einzelnen Aspekten der Vereinbarung vom Juni geäußert hatten, lenkte die Fluggesellschaft nun ein und kündigte neue Vertragsverhandlungen an. Eigentlich wollten die United-Piloten am Freitag über die Vereinbarung abstimmen, die Gehaltserhöhungen von mehr als 14,5 Prozent innerhalb von 18 Monaten vorsah.

