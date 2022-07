hat den Weg für Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen freigemacht durch einen Kompromiss mit Bulgarien im jahrelangen Streit um Geschichte und Kultur.

UKRAINE-BLOG

- Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Entscheidung Kanadas, Turbinen für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland zurückzuschicken, scharf kritisiert. Es handle sich dabei um eine "Verletzung des Sanktionsregimes" gegen Russland.

- Vor dem Hintergrund zunehmender Verdachtsfälle von Landesverrat durch ukrainische Beamte hat Präsident Wolodymyr Selenskyj die Generalstaatsanwältin und den Chef der Sicherheitsdienste entlassen.

USA / NAHER OSTEN

US-Präsident Joe Biden hat zum Abschluss seiner Nahostreise das Engagement seines Landes im Nahen Osten bekräftigt. Die USA wollten Staaten wie China, Russland oder dem Iran in der Region nicht das Feld überlassen, sagte er bei einem Treffen mit Regierungschefs arabischer Staaten.

INFLATION NEUSSELAND

*Neuseeland 2Q Verbraucherpreise +7,3% (PROGNOSE: +7,1%) gg Vorjahr

*Neuseeland 2Q Verbraucherpreise +1,7% (PROGNOSE: +1,5%) gg Vorquartal

VOLKSWAGEN

hält an der Produktion von Fahrzeugen in Chinas westlicher Region Xinjiang fest und zeigt sich offen für einen Werksbesuch durch einen Menschenrechtsexperten, der kürzlich vom Vorstand des Unternehmens ernannt wurde. Westliche Politiker, Wissenschaftler und Menschenrechtsgruppen werfen Peking vor, in der Region ethnische Minderheiten gewaltsam zu unterdrücken, weshalb auch VW in Kritik geraten ist.

BOEING

steht kurz davor, die Auslieferungen des 787 Dreamliner nach einer fast zweijährigen Pause wieder aufzunehmen. Der behördliche Genehmigungsprozess zur Behebung verschiedener Produktionsfehler bei den Großraumflugzeugen sei fast abgeschlossen, sagte Stan Deal, Chef der Passagiermaschinensparte bei Boeing während einer Pressekonferenz im Vorfeld der Luftfahrtmesse in Farnborough bei London.

MERCK & CO

Es ist offenbar unwahrscheinlich geworden, dass der rund 40 Milliarden US-Dollar schwere Kauf der Seagen Inc durch den Pharmakonzern Merck & Co. noch vor dessen Bekanntgabe der Quartalsbilanz in diesem Monat angekündigt wird. Die Gespräche sind nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, aber weiterhin auf Kurs. Die Änderung ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass Merck die bald erwarteten Daten einer Studie abwarten muss, die einen der Medikamentenkandidaten von Seagen bewertet, so die Personen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2022 01:49 ET (05:49 GMT)