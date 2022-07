Die Präsidenten Russlands, der Türkei und des Iran treffen sich am Dienstag zu einem Gipfel in der iranischen Hauptstadt Teheran. Bei dem Gespräch zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin , seinem iranischen Kollegen Ebrahim Raisi und dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan soll es um die Lage im Syrien-Konflikt gehen. Eine wichtige Rolle dürfte jedoch auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine spielen. Bei einem bilateralen Gespräch zwischen Putin und Erdogan soll es nach Angaben eines Kreml-Beraters zudem um eine Wiederaufnahme der Getreidelieferungen aus der Ukraine gehen. Thema könnten auch Drohnen-Lieferungen Irans an Russland sein, über die jüngst in Berichten spekuliert wurde.

will angesichts eines möglichen Wirtschaftsabschwungs im kommenden Jahr die Neueinstellungen in bestimmten Bereichen verlangsamen. Der iPhone-Hersteller wolle in unsicheren Zeiten vorsichtiger agieren, berichtet die Agentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Die Pläne würden nicht alle Teams betreffen. Die Apple Inc plane kommendes Jahr zudem eine aggressive Produktoffensive.

will im gerade angelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 die Produktion von Rohstoffen wie Kupfer und Kohle wieder steigern, nachdem sie im abgelaufenen Jahr durch schwere Regenfälle und Arbeitskräftemangel beeinträchtigt war, sich aber im Schlussquartal erholte.

wirft Elon Musk im Streit um die Milliardenübernahme des Kurznachrichtendienstes eine Verzögerungstaktik vor, um einen schnellen Prozess zur Durchsetzung der Transaktion zu verhindern. Der vom Tesla-Gründer vorgeschlagene Zeitplan sei "auf Komplikation und Verschleierung ausgelegt", erklärte die Twitter Inc. Der öffentliche Streit schade Twitter jeden Tag, an dem Musk gegen die Vereinbarung zum Kauf im Volumen von 44 Milliarden US-Dollar verstoße. Twitter bekräftigte, dass ein Gericht bis Mitte September eine Verhandlung im Schnellverfahren ansetzen sollte. Musks Anwälte baten am Freitag um einen Verhandlungstermin am oder nach dem 13. Februar nächsten Jahres.

July 19, 2022 01:41 ET (05:41 GMT)